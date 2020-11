La bomba entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja terminó de explotar cuando el DJ concedió su entrevista más profunda en el especial emitido en Telecinco, ‘Cantora: la herencia envenenada’. Durante la conversación entre el hijo de la tonadillera y Jorge Javier Vázquez se vivieron momentos que forman ya parte de la historia de la televisión. El marido de Irene Rosales llegó a decir que la artista le había «mentiro y robado», además añadió que: «Nunca podría perdonar a su madre» y que si tenía que verla en un juzgado para solucionar legalmente todo lo relacionado con la herencia así sería. Unas duras palabras que han provocado que la artista se encierre a ‘cal y canto’ en Cantora y se mantenga en el más absoluto silencio.

El detonante para que Kiko Rivera se sienta engañado por su progenitora tiene que ver con una fecha en concreto: el 2 de agosto de 2020. Día en el que descubre que las pertenencias que presuntamente fueron robadas hace 34 años siguen en la finca que perteneció a Paquirri. El empresario se queda totalmente en «shock» por el brutal hallazgo y se lo cuenta a sus hermanos, Franciso y Cayetano Rivera con quienes ha iniciado una relación algo más estrecha.

Mientras Isa P se encuentra ajena a todo lo ocurrido, ya que forma parte de los nuevos concursantes de ‘La casa fuerte 2’. Durante su debut sufrió un ataque de ansiedad al enterarse de cómo estaban las cosas con su familia, pero más tarde en otra de las galas tomó la decisión de posicionarse y vivir la experiencia del reality junto a su pareja y futuro marido, Asraf Beno.

Sin embargo, y pese al drama que hay en toda esta historia, los usuarios de internet han hecho de las suyas, y como era de esperar, los memes no han tardado en llegar. A cada cual más ingenioso. Desde ‘Look’ hemos recopilado algunos de los más divertidos para ver toda esta trama desde un punto algo más cómico.

Me dicen hace un año que un viernes estaría en casa confinada por un virus y que estaría viendo a Kiko Rivera llamando a su madre ladrona y te juro que no me lo creo #CantoraLaHerenciaEnvenenada

— G E M M A 🖤 (@gemma__14) November 13, 2020