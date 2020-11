Kiko Rivera da la solución a Isa P sobre el enfrentamiento con su madre

‘La casa fuerte 2’ ha servido para lanzar un mensaje de tregua a Isabel Pantoja. La tonadillera que se encuentra en plena guerra mediática con Kiko Rivera se está manteniendo en silencio pese a las fuertes declaraciones de su hijo. Mientras, Isa P ‘ajena’ a todo se ha convertido desde hace una semana en una de las concursantes del formato de Mediaset junto a su pareja y futuro marido, Asraf Beno. Con motivo de su 25 cumpleaños, su hermano ha querido entrar telefónicamente para expresarle sus mejores deseos y tranquilizarla después de que sufriera un ataque de ansiedad en su debut en el concurso.

«Se me partió el alma al verte así. No quiero verte llorar, quiero verte disfrutar con mi cuñado, no pienses en nada del exterior. Disfruta tu momento que te lo mereces», comenzaba diciendo el marido de Irene Rosales. Justo un año después, los hermanos han dado un giro de 180 grados a su relación. Si bien en el 24 cumpleaños de Isa P, estaban más distanciados que nunca, ahora tienen una excelente relación.

«Hoy hace 25 años que llegaste a mi vida, te quiero pedir perdón públicamente si alguna vez te he hecho daño. Siempre serás la niña de mis ojos, te quiero con el alma. Te amo», así mostraba sus sentimientos Kiko en uno de sus peores momentos familiares. «Estoy hecho polvo, la vida sigue. No se puede decir el yo nunca, sé que es difícil que esto coja buen camino pero nada es imposible. Estoy pasándolo muy mal, si fuera por mí yo lo frenaba en el momento de ya, pero sé que lamentablemente esto va a seguir por parte de mamá, para mí esto es lamentable», se sincera Kiko Rivera.

Pese a la situación «impensable» del clan Pantoja, Isa P entiende al DJ porque ella también ha vivido varios enfrentamientos con su madre que terminaron por distanciarla. «Date tiempo», ha aconsejado la joven a su hermano tras verlo tocado.

Kiko Rivera confirmó la semana pasada a la revista ‘Lecturas’ que no cedió Cantora que firmó los papeles que le dijo su madre cuando tenía 18 años. Es por eso que quiso confesarle a su heramana: «Tengo que luchar, ya no por la herencia, no quiero que me hayan metido en un marrón sin saberlo. Ya tengo mi familia» a lo que contestó derrotada la influencer: «¿Tan complicado está?».»Es tan sencillo como que mamá marque un teléfono. Se ha dado la vuelta al tablero, ahora estoy yo donde estabas tú, pero hay que poner cada uno de su parte. Si no es imposible que la cosa se solucione», sentencia Kiko.