Irene Rosales ha reaparecido tras estar aislada por contraer coronavirus. Lo ha hecho en el programa para el que trabaja en ‘Viva la vida’ donde se ha sincerado con Emma García en una conversación donde ha habido momentos en los que le ha temblado la voz al recordar su madre, que ha fallecido recientemente. El clan Pantoja se encuentra en uno de los peores momentos desde que el DJ se sentó en ‘Sábado Deluxe’ y se sinceró sobre su situación personal y al confesar que padece depresión. La inesperada llamada de Isabel Pantoja lejos de reconfortar a Kiko sembró la guerra entre madre e hijo en la que Irene se ha visto envuelta, ya que se le ha acusado de ‘manipular’ a su marido.

En el inicio de la conversación, la colaboradora no ha dudado en hacer gala de su sinceridad: «Estoy muy cansada y muy triste por vivir esta situación con mi marido. Siempre voy a estar a su lado. Me duele verlo así. Llevo mucho tiempo estando mal y que me hagan culpable de que soy la que aviva el conflicto entre madre e hijo…». Justificación que ha dado a la vez que ha dejado claro que ella no iba a acusar directamente a Isabel Pantoja.

«Ha sido una semana muy triste e intensa. Estoy en una situación complicada porque no sé cómo actuar. La he vivido con mucha pena porque cuando lo he pasado mal. Siempre he recurrido a mi madre, y la verdad, que esta semana la he echado bastante de menos», dice con hilo de voz. Es necesario recordar que Mayte Vázquez, madre de Irene Rosales falleció el pasado mes de febrero. Un duro golpe del que todavía se está recuperando la entrevistada.



También ha dejado claro que no era conocedora de lo que Kiko Rivera iba a decir en la revista ‘Lecturas’ esta semana. «De hecho, esa mañana le envío un mensaje diciéndole que piense y que hable con el corazón. Que hablara sin que luego se pudiera arrepentir, desde la verdad», confiesa la colaboradora a la vez que da su punto de vista y expresa que ella hubiera hablado antes con su madre si estuviera en su situación.

Irene Rosales ha explicado que Kiko Rivera se ha manifestado tras conocer lo que se está diciendo sobre él, que ha sido un mantenido por su madre y que quiere el dinero de la herencia de su padre ‘Paquirri’ para irse de fiesta. «Creo que desde hace bastante tiempo debería haber una conversación entre madre e hijo. Yo hubiera tenido una conversación cuando su madre salió de donde salió», confiesa Irene.

De esta manera, la mala comunicación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja se viene arrastrando desde hace años atrás, y ahora los problemas que tienen entre ambos han estallado en una brutal guerra mediática, «impensable» que ha colocado a Irene Rosales en el ojo del huracán.