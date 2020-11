Kiko Rivera se lo ha agradecido públicamente en redes con unas bonitas palabras que acaba de publicar: "Eres lo más bonito que me ha pasado en la vida, ya que por ti nacen nuestra princesas. Gracias a ti mi vida cambió tras muchos años de lucha, pero fue por ti solo y exclusivamente por ti. La que aguanta mis malos humores, la que convive cada día y sabe todo de mí. Eres buena madre, buena esposa, buena amiga y buena persona. Gracias por haber aparecido en mi vida. Quien no te quiera a ti es que no me quiere a mí" / Gtres