Kiko Rivera ha desenmascarado a Isabel Pantoja. La relación entre madre e hijo está completamente rota, tal y como aseguraba el DJ en el especial ‘Cantora: la herencia envenenada’. «No puedo perdonarla y tampoco olvidar lo que ha hecho este tiempo», confesaba el hijo menor de Paquirri. Durante la noche del viernes se pudo ver a un Kiko Rivera hundido, destrozado, pero sobre todo con mucho dolor al descubrir que su madre le había estado «mintiendo» 36 años. Tras su entrevista más sincera y por lo tanto, más dura ha querido mostrar a través de las redes sociales cómo se encuentra en estos duros momentos.

Con una fotografía en la que aparece con gesto reflexivo, Kiko ha querido compartir unas palabras. «Muchas veces en mi vida me enfadé con el mundo, sentí odio por mí mismo o culpabilicé a los demás por lo que me ocurría», empezaba diciendo. Un mensaje que llega después de lo ocurrido anoche el programa de Mediaset. «Conozco la desesperación, las noches horribles de insomnio, las drogas y las pastillas para dormir. El vacío y la sensación espantosa de que nada tiene sentido», sentenciaba.

«Me siento fatal. Esto es muy difícil. Me parece lamentable venir aquí de una herencia de mi padre», empezó a decir nada más comenzar el especial. El hijo de la tonadillera ha dejado el miedo a un lado para poder descubrir si era cierto o no todo lo que le había contado su madre desde que era niño. Además de la herencia de su padre, la cual está en manos de sus abogados para esclarecer qué es lo que realmente le corresponde a cada parte, Kiko hizo duras declaraciones que ponen en el punto de mira a la cantante por su actitud como madre.

Resulta que cuando el empresario confesó su problema con las adicciones, Isabel Pantoja no estuvo todo lo que debería haber estado con su hijo. Así relata Kiko su versión sobre este delicado tema. «No sabe ni el tratamiento ni el nombre del médico que me trata», explicó dolido.

«Mi madre antepone el dinero antes que a sus hijos», llegó a decir Kiko durante la entrevista. «Yo no sé en qué se gastará el dinero, pero tiene una obsesión», continuó relatando dejando claro que su madre no ha estado todo lo que debería a su lado y que ha tenido otras prioridades en su vida. No cabe duda de que las confesiones que hizo anoche el hijo menor de Paquirri han marcado un antes y un después en la relación entre madre e hijo.