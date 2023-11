Repasamos las polémicas más sorprendentes de Juan José Ballesta en su cumpleaños

Juan José Ballesta cumple 36 años en uno de los momentos más tormentosos de su vida mediática. El actor triunfó gracias a su destreza delante de las cámaras, pero su última etapa ha sido bastante convulsa. Lleva años saltando de polémica en polémica y recientemente le han acusado de haber cometido una presunta agresión. El artista ha dado explicaciones, pero la opinión pública está completamente dividida. En LOOK ofrecemos un repaso para entender todo lo que ha pasado.

Juan José Ballesta estuvo casi tres meses desaparecido

Juan José Ballesta hizo saltar todas las alarmas y su entorno se puso en contacto con un conocido programa de Telecinco para explicar que estaba pasando. Estuvo casi tres meses sin dar señales de vida, nadie sabía dónde estaba y sus fans estaban realmente preocupados. No utilizaba sus redes sociales, no respondía a las llamadas y no quería hablar con nadie. «Iniciamos una investigación porque los amigos de Juanjo Ballesta se ponen en contacto con nosotros porque no consiguen hablar con él. De hecho, nosotros nos ponemos a llamarle y tiene el teléfono apagado», explicaron en Socialité.

Juan José Ballesta en la presentación de una película / GTRES

Los padres de Juan José no tuvieron más remedio que dar un paso adelante y aseguraron que la situación no era tan grave como parecía. El problema es que el artista había decidido desconectar para centrarse en un nuevo proyecto. Reconocieron que estaba «en paradero desconocido y sin cobertura», pero no le dieron mayor importancia.

La mediática separación de Juan José

Juan José Ballesta se hizo famoso cuando solo tenía 13 años gracias a El Bola, la película que le abrió las puertas de un mundo nuevo. Tanto es así que llegó a ganar un premio Goya y su nombre estaba en las listas de las mejores fiestas de nuestro país. Su buena reputación aumentaba por momentos y parecía no tener límite, pero de repente se encontró un problema y tuvo que resolverlo. A principios de 2021 confirmó que había puesto punto y final a la historia de amor que mantenía con Verónica Rebollo, madre de su hijo.

Juan José Ballesta con la madre de su hijo / GTRES

En un primer momento intentó que el proceso de separación se desarrollase en la más estricta intimidad. «Solo puedo decir que ha sido, es y será la mujer de todas mis vidas. Es una persona maravillosa y se merece lo mejor del mundo mundial», declaró en la revista ¡HOLA! Sin embargo, con el paso del tiempo empezaron a tener problemas relacionados con la manutención de su hijo en común. Verónica le reclamó el dinero públicamente y él consideró que le estaba atacando, así empezó todo.

Ballesta volvió enamorarse y no funcionó

Juan José Ballesta osando en un evento / GTRES

El protagonista de El Bola volvió a enamorarse de una joven desconocida y compartió este romance en sus redes sociales. «Jacqueline, mi vida, espero compartir mi vida entera a tu lado y hacerte la mujer más feliz del mundo porque te lo mereces», escribió. Lamentablemente a los pocos meses anunció que se habían separado y confesó que estaba «llorando todo el día por las esquinas»

Los problemas del actor en la carretera

Juan José Ballesta protagonizó unas imágenes en 2021 que no dejaron indiferente a nadie. Se grabó un vídeo conduciendo a 180 km/hora junto a más amigos y fue duramente criticado por poner en peligro su vida y la de otros conductores. Después de esto, ha salido a la luz los problemas judiciales que está teniendo a raíz de una acusación que le ha situado en el centro de la noticia