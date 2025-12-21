Juan Ibáñez y Damián Mollá llevan años detrás de Trancas y Barrancas, las entrañables hormigas de El Hormiguero y que llevan acompañando a Pablo Motos a lo largo de su trayectoria. Pero, más allá de esta faceta profesional, su vida personal es bastante desconocida.

Detrás de Trancas encontramos a Juan Ibáñez, que antes de ser conocido por estar detrás de la hormiga, ya trabajó junto a Motos en el programa de radio No somos nadie entre 2002 y 2007. Además, es el hermano menor de Pablo Ibáñez, quien encarnaba al Hombre de Negro en el formato, y junto a él regenta dos tiendas en Madrid: una de «caganers» y otra de Funkos.

Juan Ibáñez, Damián Mollá y Pablo Motos. (Foto: Gtres)

Así es Juan Ibáñez, el hombre detrás de Trancas

En cuanto a su vida sentimental, fue bastante sonado el noviazgo que Ibáñez mantuvo con la conocida actriz gallega, Nerea Barros, que se llevaba el Goya a Mejor Actriz revelación en 2015 por La isla mínima. Un verdadero flechazo, tal y como explicaba la propia Barros. «Nos conocimos en Galicia, en una playa. Yo lo vi por detrás y me enamoré, estaba viendo el ensayo de un grupo de música y él estaba bailando». Pese a que en un primer momento tuvo cierto reparo cuando se dio cuenta de que quién era, tras convivir juntos tres días, ambos se enamoraban perdidamente. Una bonita historia de amor que terminaba en 2018.

Juan Ibáñez. (Foto: Gtres)

Poco después, el humorista recuperaba la ilusión junto a la influencer Teresa Gareche, con la que acudió a la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Sin embargo, a día de hoy no queda rastro alguno de este noviazgo.

Juan Ibáñez y Damián Mollá. (Foto: Gtres)

Así es Damián Mollá, el hombre detrás de Barrancas

La otra parte del dúo está compuesta por Damián Mollá, quien se encarga de dar vida Barrancas. Junto a Ibáñez, se encarga de elaborar el guion del programa y de las propias intervenciones de las hormigas, quienes suelen interactuar con los invitados durante sus respectivas entrevistas

Él también participaba en el programa de radio No somos nadie, hasta dar el gran salto a El Hormiguero, lo que le abría las puertas a otros programas de televisión y radio como El club de la comedia o Yu, no te pierdas nada. De igual modo, durante un tiempo también fue cantante en el grupo de rock El hombre linterna.

Damián Mollá. (Foto: Gtres)

Mientras que, fuera de la televisión, también trabaja en la compañía de teatro Tres Calaveras Huecas, que fundaba junto a Juan Ibáñez y Jorge Marrón. Además, también es socio del restaurante Vicky, -conocido por muchos como «el de los famosos»-, y coautor de varios libros.

Sin embargo, y a diferencia de su compañero, su vida personal es bastante desconocida. De hecho, no ha trascendido el nombre de su pareja, con la que llegó a asistir a la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva. De igual modo, se ha visto envuelto en alguna polémica, sobre todo por compartir de manera recurrente contenido crítico contra el Gobierno. Lo que ha valido muchas críticas, ataques e incluso un enfrentamiento directo con los fans del rapero Pablo Hasél.