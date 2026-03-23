Carlos Alcaraz tiene un digno sucesor en el tenis y lo que ha copado titulares en las últimas horas es que forma parte de su familia. Jaime, el benjamín del clan, ya apunta maneras en esta disciplina con tan solo 14 años, tal y como ha demostrado este pasado fin de semana en tierra batida. El joven, que aún es menor de edad, ha ganado un torneo en la ATP Murcia Challenger, en la categoría sub-15 contra Rodrigo Burgos por 6-1 y 6-2. Un logro con el que da cuenta que está dispuesto a seguir los pasos de su gran referente y ser profeta en su tierra.

Jaime, el nuevo sucesor de Carlos Alcaraz

Sabido es que la familia de Carlos Alcaraz está muy ligada al tenis y, desde sus comienzos, han estado muy pendiente de su carrera -y de que, ante todo, mantenga los pies en la tierra-. Unos valores que han repetido con el pequeño de la casa, Jaime -con el que guarda un gran parecido físico-, que todo apunta que no tardará en convertirse en un referente en el mismo deporte.

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Tras su nueva victoria en Murcia, Jaime -que el próximo mes de junio cumplirá 15 años- se ha convertido en foco de titulares por su gran potencial. Sin embargo, también ha trascendido que su familia no quiere que el menor tenga la presión de querer seguir la carrera de su hermano Carlos y que, de esta manera, siga su propio camino y trayectoria. Eso sí, el ganador de siete Grand Slam no ha dudado en mostrar su orgullo por el pequeño: «Me alegra simplemente ver a mi hermano pequeño jugando los mismos torneos que yo disputaba a su edad. Solo intento apoyarle y quitarle la presión que la gente pone sobre él. Me hace feliz verle crecer y convertirse, digamos, en un hombre».

Sin embargo, y pese a que cuenta con el apoyo de su familia, el propio Jaime es consciente de que su juego también tiene que diferenciarse al de su hermano, al que admira por encima de todo y al que nunca -pese a sus éxitos en tierra batida a nivel mundial- le ha pedido consejos sobre el tenis -aunque sí sobre la vida-. «Espero llegar a ser como es él hoy, incluso mejor. Muchos consejos no me da, pero el consejo más especial que tenemos dentro de la familia son las tres ‘C’: cabeza, corazón y cojones», dijo el menor en unas declaraciones en Radio Murcia.

OJO !!! Con este puntazo ha ganado Jaime #Alcaraz a Rodrigo Burgos ,ambos jugadores del @clubcampomurcia en la final del I torneo sub 15 Costa Calida . INCREÍBLE . pic.twitter.com/XKefHjP3Zu — Antonio Hernández ©️ (@murcianico79) March 22, 2026

Una entrevista que concedió en 2025 poco tiempo después de proclamarse campeón de Europa con la selección española infantil y donde se mostró de lo más orgulloso por su proyección en el tenis: «La verdad es que estoy progresando mucho más rápido de lo que esperaba, lo estoy haciendo muy bien. Soy un tenista luchador y con mucho carácter».