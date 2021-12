‘La isla de las tentaciones’: todo lo que tienes que saber del capítulo de esta noche

Ha llegado uno de los días más esperados para los seguidores de La isla de las tentaciones. Este miércoles se emite un nuevo episodio que, desde luego no dejará indiferente a nadie. Durante el Debate del pasado lunes, Sandra Barneda, presentadora del espacio, adelantó en exclusiva algunas pequeñas píldoras de lo que se podrá ver hoy y una de las grandes incógnitas es saber si finalmente Darío y Sandra se dan una nueva oportunidad.

A estas alturas, ya son varias las parejas que han faltado a su palabra, han sobrepasado los límites y han sido infieles. Hechos que determinarán cómo terminan su paso por el concurso. Lo último que se supo en relación a la pareja de Sandra y Darío es que ella le había sido infiel antes de ir a República Dominicana con un ex suyo y dentro con uno de los tentadores, Rubo. Motivos por los que el joven pidió una hoguera de confrontación para aclarar las cosas con la que por ahora, sigue siendo su pareja.

Finalmente, Sandra sí acude al encuentro con Darío y, aunque al principio parecen algo fríos, sí se puede ver en el avance que en un momento determinado terminan ambos llorando abrazados. ¿Se dará una nueva oportunidad en el amor? ¿Abandonarán la isla? ¿Seguirán por separado? Para responder a todas esas preguntas todavía hay que esperar…

Por otro lado, Álvaro deberá enfrentarse a una situación que no se había dado en toda la historia del reality, pues su suegra ha cruzado el charco para tener una conversación con él. Pese a que se saludan cordialmente, parece ser que la madre de Rosario no está muy contenta con el noviazgo de su hija. “Yo la amo”, dije Álvaro pese a que ha sido infiel a la joven. No obstante, fue ella quien fue desleal antes con Suso y después con Simone, dos de los tentadores de Villa Paraíso. A lo largo de esta entrega se podrá ver la conversación íntegra entre Álvaro y su suegra, lo que podría hacer cambiar el rumbo de las cosas.

Por otro lado, Tania tiene dudas de si realmente Alejandro es el amor de su vida. Aunque no ha sobrepasado los límites que se marcaron, se está dejando llevar con uno de los tentadores, Steven. El andaluz, sí que lo tiene claro y no deja de pensar en Tania ni un solo segundo. En este episodio, la influencer dará a conocer más de los sentimientos que tiene guardados. Zoe en cambio, se encuentra en una etapa tranquila después de haberse saltado las normas para ver a su chico, Josue. En cuanto a Ga·la, continúa avanzando con Miguel, tentador con el que ha sido a su novio Nico.

Sin embargo, Nico no se queda tampoco atrás porque fue quien inició un romance primero con Miriam y luego con Rosana, sin olvidar que no acudió a la hoguera de confrontación que tenía con Ga·la. ¿Se arrepentirá Nico de lo que ha hecho? ¿Y Gala?