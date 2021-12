La isla de las tentaciones está que arde. Cada emisión se traduce en una nueva infidelidad y si no, que se lo digan a Sandra, pareja de Darío, quien fue infiel a su chico, pero antes de entrar al programa con uno de sus ex. Durante la emisión del Debate de este lunes se ha podido ver en exclusiva la reacción de la pareja ante este suceso que nunca ha ocurrido en la historia del reality.

Los primeros minutos de lo que se verá en la emisión del próximo miércoles no han dejado indiferentes a los seguidores del formato. Cuando a Darío le ponen las imágenes en las que Sergio -tendador- habla sobre la infidelida de Sandra, el participante se echa las manos a la cabeza sin mediar palabra. Tras finalizar el visionado rompe a llorar. «Yo esto lo sabía, pero ella me pidió que no contara nada», relata Darío.

«Nunca he falladoa una persona. ¿Qué he hecho yo para merecer esto Sandra -hace referencia a Sandra Barneda-? Es muy complicado…», añade con dolor. Ante este inesperado acontecimiento, sus compañeros no dan crédito a lo que está pasando y no dudan en apoyar a Darío en estos complicados momentos por los que está pasando.

La reacción de Sandra

Por su parte, Sandra también se entera de que su secreto a salido a la luz mientras se encuentra en Villa Paraíso, pero no solo ella, sino el resto de sus compañeras que se quedan atónitas. «Sé que está mal decirlo, pero no se tenía que enterar de esto», dice Sandra sobre su deslealtad.

Durante el concurso, Sandra ha echado en cara que su pareja no ha estado a su lado mientras convivían juntos. «Llego de trabajar y está todo el rato con la play. Yo me he sentido sola», llega a decir.

Sin embargo, hay que esperar todavía unos días para conocer el contenido completo de la reacción de la pareja ante la situación a la que tienen que hacer frente si quieren seguir juntos.

La indidelidad de Sandra a Darío

Hace unos días Sergio, el tentador, reveló que Sandra había tenido una noche de pasión con un amigo suyo, concretamente la expareja de la concursante de La isla de las tentaciones. «Subió al hotel para hacerse una fotografía en pijama y se la mandó a Darío», relató Sergio. Además, explicó que había hecho un pacto con Sandra de que si le daban citas no diría nada. Sandra incumplió la promesa y el secreto salió a la luz.