Esta última emisión de La isla de las tentaciones ha dejado mal sabor de boca a más de un participante. Lo que comenzó con una promesa de “amor eterno” ha terminado por desmoronarse para una de las parejas clave de esta última edición del formato presentado por Sandra Barneda. Durante el Debate del pasado lunes, Sergio, uno de los tentadores, reveló que Sandra había sido infiel a su pareja, Darío. Sin embargo, para la sorpresa de todos, este suceso ocurrió justo antes de poner rumbo a República Dominicana.

“Sandra ha sido infiel a Darío con un amigo mío. Ocurrió en Murcia. Hubo un tonteo en la discoteca y mi amigo la invito a la casa a la que íbamos a ir. Nos encontramos de casualidad. Además, Sandra subió al hotel para hacerse una foto para mandársela a Darío”, comentó el tentador que, además dio a conocer que esa tercera persona era la expareja de Sandra. Sergio y la concursante llegaron a un acuerdo que esta incumplió y, por ese motivo Sergio sacó a la luz este secreto que va a hacer peligrar su relación.

Durante la última emisión del programa, Darío ha podido ser conocedor de que su chica le había sido infiel. “¡Qué dolor, tío!”, ha expresado el concursante mientras se echaba las manos a la cabeza. Sus compañeros, tampoco daban crédito a lo que estaba pasando. Sin embargo, habrá que esperar al próximo episodio para poder ver la reacción al completo de Darío. ¿Pedirá una hoguera de confrontación? ¿Perdonará la infidelidad?

Mientras, Rosario sigue avanzando en el mar de dudas que tiene en estos momentos. Por un lado, tiene sentimientos con Suso, pero también siente atracción por Simone. Por ahora, se inclina más por el primer tentador, pero se está dejando llevar con el italiano. Álvaro, el que por ahora es su pareja, también ha tenido algo con una de las tentadoras que se encuentran en la villa, pero no ha podido evitar expresar que le da «pena» que tanto él como Rosario hayan llegado a este punto de su relación.

Nico tampoco ha perdido el tiempo con Miriam, ya que han mantenido relaciones íntimas en el concurso. Ga-la, su pareja, se quedó desilusionada al no presentarse Nico en la hoguera de confrontación y es por eso por lo que ha decidido dar un paso más con Miguel y ya se han besado.

Tania continúa con su particular historia con Steven, acercamiento que no le está sentando nada bien a su chico, Alejandro. El exconcursante de Gran Hermano VIP está viviendo momentos muy angustiosos que no le permiten disfrutar de su estancia en la isla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones)

La próxima entrega de La isla de las tentaciones viene cargada de emociones. Además, aparece por sorpresa y por primera vez en la historia del ‘reality’ la suegra de Álvaro. ¿Qué le ha llevado a la madre de Rosario a cruzar el charco para formar parte del programa?