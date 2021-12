El pasado lunes en el Debate de La isla de las tentaciones, Sandra Barneda adelantó a la audiencia que el siguiente programa iba a ser uno de los más complicados que se han visto hasta la fecha. Y así ha sido. Este miércoles, hemos sido testigos de momentos de verdadera angustia, no solo por parte de los participantes en el reality, sino también de la propia Barneda.

Tanto Alejandro como Zoe vivieron instantes de máxima tensión, lo que ocurre cuando se lleva a las personas al límite, hasta el punto de no poder controlar lo que pasa por su mente. Es precisamente esto lo que les ocurrió a ambos, que llegaron a desmoronarse ante las cámaras.

El caso de Alejandro ha sido uno de los más llamativos. El joven vio unas imágenes de Tania en compañía de Steven y perdió los nervios cuando ella dijo que “en estos momentos se marcharía sola de la isla”. El propio Alejandro perdió los nervios y abandonó la hoguera gritando y llorando. Una situación que, según Sandra Barneda, a ella también le provocó angustia y tuvo que dejar la grabación porque le dio un ataque de llanto al verle completamente derrumbado: “yo no soy una persona que suelo expresar mis sentimientos trabajando y me cogió un ataque de llorera. No podía parar de llorar de lo que vivimos en ese momento”, ha dicho Barneda.

“En todos los vídeos sale Tania, en todos con el notas, el largo, Steven. Me está preocupando muchísimo porque el amor que yo tengo por ella es infinito y yo no siento eso con nadie”, dijo Alejandro, convencido de que no hay marcha atrás con Tania: “yo ya sé que mi relación está acabada. Me he dado cuenta que no me quiere bien. Lo sabía es que lo sabía. ¿Mi relación está acabada? Pero cómo va a decir eso, pero si me estáis viendo sufriendo cada día. Es impresionante que diga eso. Sandra no entiendo cómo puede decir eso, que yo le doy la vida, pero si la quiero más que a mí, cojones», recalcó.

Una reacción que ha sorprendido tanto a la madre de Alejandro como a los colaboradores que se encontraban en plató. Todos ellos debatieron sobre qué podía haber provocado esta reacción, mientras que la madre de Alejandro intentaba quitarle importancia: “yo creo que habrá visto cualquier tontería y él ya se ha hecho su mente…”, decía casi al borde de las lágrimas.

Esa noche fue especialmente complicada para la presentadora. Además del complicado momento que vivió con Alejandro, también ha tenido que enfrentarse a la irrupción de Zoe en la hoguera. Un comportamiento que está prohibido por el programa, motivo por el cual Barneda le pidió que se marchase. La joven quería hablar con su pareja, Josué a toda costa y no dudó en entrar de manera precipitada en el set, lo que provocó una situación de tensión. La propia Sandra Barneda le pidió que saliera del set, mientras que Josué mantuvo la calma y le dijo que estuviera tranquila. Un detalle que también va contra las normas del concurso, ya que le proporcionó información.