Isa Pantoja da todos los detalles del reencuentro entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja

Isa Pantoja ha reaparecido públicamente tras el tsunami originado en el clan familiar. La muerte de doña Ana dos días antes de la boda de Anabel Pantoja sacudió una normalidad que se ha convertido en quimera para ellos. Había muchos frentes por resolver para la hija de la tonadillera: la pérdida de su abuela, la ceremonia nupcial, el choque entre Kiko y Anabel y las exclusivas de ambos en las revistas, entre otros. Como era de esperar, sus compañeros le han animado a contestar a todos y cada uno de ellos.

La prima de Anabel ha empezado con fuerza, diciendo que «pensaba que mi familia estaba bien, pero después de haberme enterado que puede ser que mi hermano haga una exclusiva… va a contar algo nuevo y puede que eso sea un problema». Fue ahí cuando Ana Rosa Quintana dio un palo a Kiko Rivera: «Es mejor dar exclusivas que trabajar», dijo irónicamente.

Isa contó cómo se desarrolló todo desde la muerte de doña Ana: «Sé que mi madre le dijo a Anabel que siguiese adelante con su boda porque es lo que la yaya hubiera querido». Ella se enteró al aterrizar en Lanzarote: «Me puse en contacto con Anabel en un taxi de camino al ferry. Le llamé pero estaba hablando con mi madre. Hablo con una persona cercana y me dice que Anabel quiere ir a Cantora (…) cuando me enteré se me cortó el cuerpo y supe que tenía que estar con mi madre, me sentía super lejos. Mi abuela estaba enferma pero eso no quita que mi madre sufra por eso. Me sentí mal porque estaba sola, sin sus hijos». Después reconoce que se puso de acuerdo con su prima para viajar juntas hasta Cádiz para estar junto a su progenitora.

Isa Pantoja confiesa que su madre se enteró de que iban a Cantora en el aeropuerto de Lanzarote después de lo que le contara Anabel. Kiko Rivera estaba «solitario, no habló conmigo, estaba triste, nervioso y con remordimientos porque ha estado un año enfadado con mi madre pero no ha visitado a mi abuela cuando estaba malita». Cuenta que «íbamos a viajar los dos junto a mi primo Manuel, pero al final le dije a Anabel que prefería irme con ellas».

La hija de la tonadillera cuenta que «no sé nada de Kiko Rivera desde la boda, como Anabel». Dice que «tengo la conciencia tranquila porque yo aunque no tuviera relación con mi abuela hice un acercamiento al final con ella, para estar junto a mi madre en este momento. Cómo no voy a estar con ella». Después ha matizado este puente que tendió: «Mi abuela estaba muy mal, se podía ir en cualquier momento y necesitaba reconciliarme».

Isa Pantoja cuenta cómo fue el reencuentro entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja

«Me sorprende que tenga tanta información y que sea cierta. Mi hermano se abraza con mi madre y nos quedamos atrás porque necesitaban estar solos. Fue emocionante porque fue como si no hubiera pasado el tiempo. Para mi madre fue increíble que estuviera allí mi hermano. No era el momento de hablar de lo que había pasado entre ellos». Sobre el encuentro con Agustín Pantoja ha preferido no hablar «porque no tengo buena relación con él».

Isa ha justificado la marcha de Kiko Rivera de Cantora a las 4 de la mañana: «Mi hermano iba a ir, iba a darle un beso a mi madre y ya. Pero él se sentía extraño por todo el tema de la boda, lo de mi abuela y sabía que no se iba a encontrar bien». Isabel Pantoja estaba fatal tras perder a su madre y así lo ha desvelado su hija: «Me quedé en shock. Estaba destrozada como nunca antes la he visto». Ha vuelto a hablar con ella después de irse de Cantora y h dejado claro que «con ella no tengo problema, le llevaré a Albertito poco a poco porque él tampoco entiende que todo vuelva a la normalidad así de repente. A mi madre le va a venir bien para ver que estamos ahí por si nos necesita».

Horas tensas en el clan Pantoja

El fallecimiento de la matriarca fue un duro golpe para todos. Tanto Isa Pantoja como Kiko Rivera como la propia novia se encontraban en La Graciosa, pero no dudaron en viajar hasta Cantora para estar al lado de su madre y de su tío después de tan duro golpe. Fue ahí donde se produjo el esperadísimo reencuentro entre Kiko y su madre, que por lo que se sabe ha sentado las bases de una reconciliación que parecía imposible.

El caldo de cultivo generado en las últimas horas con la ausencia de Kiko Rivera en el enlace matrimonial de su prima no ha ayudado a la tranquilidad de los Pantoja. El dj aseguró que no se encontraba con fuerzas para festejar nada porque acababa de enterrar a su abuela, a quien estaba tremendamente unido. Eso dio origen a otro distanciamiento entre primos con unfollow en Instagram incluido. Kiko Rivera reveló a Look en unas declaraciones exclusivas a Paloma García-Pelayo que todo lo que se había dicho de su enfrentamiento con Anabel «es mentira» y que su prima lo aconsejaba no ir a Cantora tras la muerte de su abuela.

Por su parte, Anabel Pantoja ha dado su opinión acerca de todo en una exclusiva concedida a la revista Hola! En ella desgrana varios puntos calientes. Entre otras cosas, dice comprender la decisión de Kiko: «Me dijo que él no podía venir porque no sentía eso. Yo lo entiendo, igual que ha dicho que él me entiende a mí». Además desmiente que se desaconsejara viajar a Cantora, según informó su primo en redes sociales: “A mí no me llegó ese mensaje. Tampoco sé si le llegó a él, pero hacía mucho tiempo que no pisaba esa casa y no tenía relación con su madre… No sabíamos cómo sería la reacción, pero todo el mundo le aconsejó que estuviese con ella. Creo que ha sido la mejor decisión», ha argumentado.