Isa Pantoja ha empezado el mes de agosto a golpe de bikini y concediendo una jugosa entrevista a ‘Lecturas’ en la que desgrana toda la actualidad de la familia. Sin lugar a dudas, la tranquilidad y la armonía en el seno de los Pantoja es poco menos que una quimera. La guerra entre Kiko Rivera y su madre, el alejamiento con su prima, la boda de Anabel Pantoja o de parte de quien está en este agrio conflicto son solo algunos de los temas que ha tocado la hija de la cantante, que no pierde la oportunidad de mandar mensajes a todas las partes.

Isa se posiciona parcialmente en el conflicto madre e hijo, mostrándose muy dura con la primera: «Una persona -su madre- que está pasando por lo que está pasando y que no dé señales de vida a nadie durante tanto tiempo… no está bien». La hija de Isabel Pantoja considera que «el problema es de ella y no mío. Ella es la que tiene que estar intranquila, no sé cómo puede estar normal. Si yo fuera ella estaría preocupada». En cuanto a la relación con su hermano, la colaboradora considera que mantiene una relación «más adulta» con su hermano porque «ahora me da la razón en ciertas cosas que antes no».

Sobre el conflicto entre Kiko Rivera y Anabel Pantoja, Isa Pi se muestra neutral: «Entiendo que no quiera estar ni de un lado ni de otro. Nunca ha tenido los roces con la familia que yo sí he tenido». Además, apunta que «entiendo su posición pero pienso que no pierde nada escuchando a su primo. Públicamente yo tampoco doy la razón a ninguno porque ambos son familia. Entiendo que esté agobiada pero también entiendo que para Kiko ahora mismo su familia somos su hermana y su prima», argumenta.

Uno de los mejores momentos de la entrevista concedida a ‘Lecturas’ ha tenido que ver con la presencia tanto de Isa Pantoja como Kiko Rivera en la boda de Anabel Pantoja con Omar Sánchez, que se celebrará dentro de poco. La peruana desvela que «Claro que iré a la boda de Anabel. No somos de hablar todos los días, pero sí» y confiesa la fecha: «Será a principios de octubre, según me dijo». Por si fuera poco, se muestra convencida de la presencia de su hermano en el enlace.

No es la primera vez que Isa le da un toque a su prima. Hace unas semanas, aprovechó su visita en ‘El programa de Ana Rosa’ para opinar sobre la no intervención de Anabel Pantoja en el cisma familiar: «Mi prima no se moja en nada, por ejemplo en el tema de Loli la quiosquera, algo tan obvio, tampoco se moja. No se mete en nada por miedo. No quiere perder a mi madre ni dar un paso que haga que eso pueda pasar».

En otro orden de cosas, Isa se muestra molesta con su madre por hacer falsas promesas: «No me gusta que mi madre le haya dicho a mi hijo que irá a verlo, algo que no va a cumplir». Y asegura que el pequeño nota la ausencia de su abuela «Albertito ve que no vamos a Cantora, cuando él iba como mínimo dos veces a la semana. Me ve triste y me pregunta por su abuela».