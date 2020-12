Irene Rosales no se imaginaría que este 2020 se convertiría en su año más complicado. Tan solo dos meses de dar comienzo, perdía a su madre tras una larga lucha contra una dura enfermedad. 9 meses más tarde, era su padre quien fallecía como consecuencia de un tumor cerebral contra el que llevaba luchando más de 13 años. Ya durante el entierro de su mujer, se pudo ver el deteriodado estado de salud del padre de Irene Rosales. Sin embargo, la mujer de Kiko Rivera ha afrontado este duelo con endereza y ha llegado a confesar este sábado en ‘Viva la vida’ que se encuentra feliz pese a este triste episodio de su vida.

Una vez más, la colaboradora hace gala de su fuerza y lanza un mensaje de positivismo a todos sus compañeros porque, tal y como asegura ella misma, «la vida sigue, no podemos pararnos. Cuando pase algo ya la haremos frente», ha explicado.

«Ha sido una Navidad feliz. Isabel Pantoja no ha llamado, pero estamos viviendo estas fechas con ilusión por las niñas», ha dicho Irene Rosales. «Con lo que yo he sufrido, con lo que tengo estoy tratando de dar a entender a Kiko que la vida sigue y que hay que seguir felices y que no podemos montar un drama de todo porque todo el mundo tiene sus problemas y por eso quiero que especialmente estas navidades sean mágicas», ha continuado diciendo a Emma García que más tarde aplaudía sus palabras. También ha querido dejar claro que se encuentra muy unida a Kiko Rivera. «Estamos bien, tenemos a las niñas sanas y eso es lo único que importa», senteciaba Irene Rosales.

Pero eso no es todo, porque ‘Viva la vida’ le tenía una sorpresa muy especial preparada a Irene Rosales, que como era de esperar le ha arrancado una gran sonrisa. En una bola de Navidad había un mensaje, pero no el nombre de la persona. Una vez, la presentadora ha dado paso al vídeo para descubrir al misterioso hombre que se encontraba tras el enigma se ha podido descubrir que era Kiko Rivera.

«Hola cariño quería mandarte este mensaje para decirte que te amo y también decirte que, aunque estas navidades sean diferentes por todo lo que nos ha pasado, decirte que vamos a intentar que sean muy felices, sobre todo por nuestras niñas, y también por nosotros, que nos lo merecemos. Te quiero mucho mi amor. Feliz Navidad», ha dicho el DJ.

La Nochebuena que la pasaron juntos en solitario, debido a las restricciones sanitarias que hay debido a la Covid-19, han impedido que se juntaran con otros miembros de la familia, como por ejemplo, Francisco y Cayetano Rivera, con quien Kiko ha retomado la relación hace unos meses tras distanciarse de su madre, Isabel Pantoja.

El DJ se siente engañado por su progenitora debido a que le ha ocultado varios aspectos de la herencia de su padre, Paquirri. El pasado mes de agosto descubrió en Cantora que varios de los enseres ‘robados’ del torero de Barbate seguían ahí. Pertenencias que tendrían que haber sido entregadas hace más de treina años a sus hermanos. Mientras la tonadillera sigue encerrada a cal y canto en la Finca, los toreros han solicitado un requerimiento notarial para recibir la herencia de su padre, y por otro lado, Kiko Rivera, sigue esperando que su madre reaccione y haya un acercamiento.