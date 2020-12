Minutos antes de las 20.00 horas de la tarde, Mediaset ha cancelado la emisión de ‘Sálvame’ de golpe. En su lugar ha emitido el espacio ‘Toma Salami’, seguido de un antiguo capítulo de la serie ‘La que se Avecina’. ¿Qué había pasado? El desconcierto reinaba entre todos y las redes sociales se hacían eco -no sin sorna- de la reprogramación repentina que desde los estudios de Fuencarral (Madrid) se habían visto obligados a hacer.

Algo ha pasado en Telecinco que han cortado Sálvame y han puesto Toma Salami. El qué? No lo sé#yoveosálvame. pic.twitter.com/iewvsKW8Er — Gambito Plancha 🦐🎄 (@gambaplancha) December 23, 2020

El mismo procedimiento seguía otro programa de Mediaset, ‘Cuatro al Día’, presentado por Joaquín Prat, que también tenía que interrumpir su señal y meter reposiciones de ‘El zapping de surferos’ . Mientras el desconcierto reinaba, Paz Padilla ha querido poner algo de luz y ha grabado un vídeo en Instagram. En él se la ve corriendo por los pasillos de los estudios junto a María Patiño explicando que se marchaban a otro plató.

Paz Padilla y María Patiño explicando en Instagram qué ha sucedido en Mediaset con #salvame y #CuatroAlDia. Me parece maravilloso cómo, en tan poco tiempo, se vuelve a poner en marcha en otro plató un programa como @salvameoficial. pic.twitter.com/bSYVNgyodm — M 📺 (@casasola_89) December 23, 2020

Unos minutos después, la emisión volvía con normalidad, pero nada era como siempre. Paz Padilla y el resto de colaboradores se encontraban en otro estudio al haberse visto obligados a desplazarse al plató de ‘Todo es Mentira’, el programa de sobremesa de Cuatro.

La gaditana entendía la confusión y contaba que la razón es que «ha habido un problema técnico en todas las instalaciones, que ha afectado a algunos platós, incluidos el nuestro». Paz incluso se atrevía a imitar al presentador de dicho espacio.

Peor suerte ha corrido el programa de Joaquín Prat, que no ha podido retomar sus emisiones. No obstante, el presentador sí que ha aparecido en pantalla para dar las explicaciones oportunas y pedir disculpas. Sin lugar a dudas, ha sido uno de los momentos más surrealistas de las últimas fechas en televisión.

Paz Padilla, otra vez protagonista

La presentadora de ‘Sálvame’ ha vuelto a tener una cuota de protagonismo inesperada este miércoles con el problema técnico en Mediaset. Pero hay que recordar que ya venía de ser coprotagonista este martes tras su discusión con Jorge Javier Vázquez. La gaditana consideró que su compañero estaba pecando de ególatra y de poca humildad durante un momento del programa e intercambió unas palabras con él.

«Tú sabes que todo lo que sube baja, ¿eh?», dijo Padilla. Pero el presentador de ‘Sálvame’ no parecía estar muy preocupado: «Eso es una cosa muy antigua… Ten en cuenta que yo ya estoy tan alto que estoy cansado de estar en la soledad de la cima», contestó, un tanto altanero. Ahí ya se desató el rifirrafe: «Cuanto más arriba estás, más notas el viento. Cuando vayas subiendo, ve saludando, que serán los mismos que encuentres cuando vayas bajando».

Pura moralina de Paz Padilla a Jorge Javier #Socialité404 pic.twitter.com/EmfHmn8dGL — Rafael García López 💻📺 (@RafaelGarciaLAF) December 22, 2020

La cosa no fue a mayores pero por momentos se vivió una tensión en el plató de ‘Sálvame’ que se cortaba con cuchillo. Al final, Paz quiso puntualizar que se estaba refiriendo a la vida como concepto general y no a Jorge Javier Vázquez en concreto, con el fin de suavizar la tensión existente: «Yo estoy hablando de filosofía de vida, no estoy hablando de ti». Pero Jorge Javier no se amilanó y finiquitó su discurso de manera tajante: «Eso es filosofía de libros baratos. Yo tengo unos pensamientos mucho más profundos, un beso, que cuando tú vas, yo vengo».