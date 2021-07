Irene Rosales ha tomado una importante decisión: deja la televisión. Cuando ya se había emitido la mitad del programa de ‘Viva la Vida’ de este domingo de julio, la colaboradora se ha sentado en un sofá con Emma García para sincerarse sobre cómo está en estos momentos. La mujer de Kiko Rivera, ha vivido su año más difícil tras tener que despedirse de dos de las personas más importantes de su vida, su padre Manuel y su madre Mayte. Ambos fallecían con tan solo 9 meses de diferencia tras una larga enfermedad. A estas importantes pérdidas se le suma la brutal guerra mediática en la que se encuentra su marido, Kiko Rivera con su madre, Isabel Pantoja. Estos han sido algunos de los motivos por los que la tertuliana ha tomado la determinación de tomarse un respiro para poder “sanar su mente”.

“El trabajar se me hace un mundo, el estar con las niñas es muy agobiante y el poco tiempo que paso con mi marido… es en medio de la polémica. Entonces llega un momento en el que me analizo y veo lo que estoy viviendo y decido que tengo que frenar porque si quiero estar bien con todo…”, ha empezado relatando Irene Rosales. “Es cierto que me he notado el bajón. El jueves que es el día que nos avisan por mensaje para saber cuándo venimos aquí, yo lo veía y me agobiaba…”, ha dicho sobre su participación en ‘Viva la Vida’. “Es imposible que yo controle la situación porque a Kiko no le puedo parar porque tiene mucha impulsividad a la hora de ir a una entrevista o de cualquier exclusiva, y tampoco puedo frenar que paren el hablar de mí”, ha añadido reflexiva.

Rosales, ha confesado que de todo lo que se ha dicho de ella lo que más le ha dolido ha sido que la gente diga que es la causante de lo que le ocurre a su marido. “Antes decía no me importa, pero ahora tengo que decir que no es así, y claro que me afecta personalmente. No quiero eso, no me compensa. Yo sé lo que estoy viviendo detrás de las cámaras… y eso no lo sabe nadie. El estar dando explicaciones de algo que no me corresponde pese a que Kiko sea mi familia…”, ha contado a la presentadora del espacio que no ha dudado en preguntarla si el hijo de la tonadillera le ha recriminado alguna intervención que ha realizado. “Para nada, jamás. Todo lo contrario. Él me dice muchas veces que por qué no hablo más… He sido yo quien ha tomado esta decisión porque no aguanto más”, ha explicado.

Las constantes críticas en una época convulsa para Irene han sido factores determinantes para que deje la televisión. Además, tal y como ella misma ha narrado en el programa, en su día a día no tiene ningún tipo de conflicto porque es una persona tranquila, entonces lo que ha ido sucediendo le ha sobrepasado. “No soy capaz de llevar un conflicto familiar, aunque sea de mi marido. Es cierto que al estar en televisión he tenido que dar explicaciones. Por otro lado, siempre defenderé a mi marido”, se ha sincerado.

Cuando ha anunciado que se marcha de su puesto de trabajo, los compañeros han querido dedicarle un emotivo vídeo en el que uno a uno han pedido a Irene que se pensara el quedarse como colaboradora. Han sido varios los mensajes en los que los tertulianos han afirmado que el papel de Rosales en el formato es “esencial” porque aporta “mucha frescura”, incluso algunos han dicho que “hay pocas personas como ella”. En ese momento, la mujer del DJ, ha roto a llorar, y ha desvelado que si no tomaba la decisión antes era porque está muy a gusto con los comentaristas. Emma por su parte, ha dejado las puertas abiertas a una posible futura reincorporación de Irene Rosales.