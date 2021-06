Irene Rosales se encuentra entre la espada y la pared. Kiko Rivera volvió a sentarse en un plató de televisión después de conceder aquella brutal entrevista el pasado mes de noviembre en el especial ‘Cantora: la herencia envenenada’. Pese a que ha pasado más de medio año, la situación entre Isabel Pantoja y su hijo sigue siendo la misma o peor. El DJ se mostró tranquilo, pero dolido por la situación. Este sábado en ‘Viva la vida’, su mujer, Irene Rosales ha confesado cómo se siente y cómo vivió la reaparición televisiva del cantante.

Una de las declaraciones que más llamaron la atención fue cuando el artista reveló que Isabel Pantoja utiliza a su prima Anabel para poder hablar con sus hijas. “A mi hace un mes me llamó por video llamada Anabel para hablar con las niñas y me preguntó si podía ponerse mi suegra. Ella tiene todo el derecho del mundo y siempre va a poder hablar con ellas. Estuvieron hablando y después cuando ya finalizó la llamada se fue Anabel y se quedó Isabel con las niñas. Entonces yo le dije que podía llamar cuando quisiera”, ha relatado Irene. Después de esa toma de contacto, Rosales habló con la prima de su marido para decirle que “después del 30 de enero, que hace tres o cuatro meses que tu tía no llama, es un poco chocante que a través tuya sí que llame”.

Irene Rosales ha querido ir un paso más allá y ha contado lo que le dijo al cantante antes de iniciar la conversación con Jorge Javier Vázquez. “El consejo que le he dado ha sido que me parece bien que hable, pero que lo principal es que se quite de hacer revistas y platós porque no le hace bien porque se está exponiendo y luego le dan los bajones”, ha explicado la televisiva. “A mi también me afecta emocionalmente esta situación, pero él tiene mucho dentro y necesita que le escuchen. Está agotado”, ha añadido después.

Sobre el distanciamiento entre Kiko y Anabel Pantoja, también ha querido pronunciarse, ya que le da “mucha pena” toda esta situación. “Me da lástima que mi marido tenga que estar así. Es verdad que Anabel tendrá muchos defectos, pero están muy pendiente de las niñas y de él. Yo hoy estoy triste. Lo que más me gustaría es que acercasen posturas», ha dicho con tristeza a Emma García.

Antes de que Irene hablase en el formato para el que trabaja, el hijo menor de Paquirri ha hecho un comunicado a través de su cuenta de Instagram en el que ha dejado claro que deja las redes sociales para poder recuperarse anímicamente. “Si los míos, los que me quieren en algún momento se sintieron mal, les pido disculpas. Si no gustó las cosas que dije… pero así es la vida y no siempre es de color de rosa. Cuando digo redes sociales me refiero a todas, Twitch incluido. Algún día volveremos más fuertes y siendo yo. Mientras tanto, sean felices y cuídense mucho. Vuestro amigo. Kiko Rivera”, ha explicado.