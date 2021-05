Tras varias semanas ausente debido a la operación de pecho que se realizó el pasado 26 de abril, tal y como anunció ‘Diez Minutos’, Irene Rosales ha retomado sus compromisos profesionales. La mujer de Kiko Rivera ha podido asistir este sábado a ‘Viva la Vida’, donde además de comentar temas de actualidad, ha arrojado un poco de luz sobre el entramado familiar en el que se encuentra y por supuesto, también ha dado nuevos detalles sobre la venta de Cantora, el lugar de residencia de Isabel Pantoja.

Mucho se ha especulado sobre si finalmente Kiko Rivera ha vendido su parte de la finca en la que ha estado su madre los últimos meses. Irene Rosales ha contado en el citado formato que el DJ “no ha vendido su parte”. “Además, he visto que se ha comentado que Kiko sí había vendido, pero quiero desmentirlo. Tan solo ha tenido una reunión en un restaurante”, ha comenzado diciendo, zanjando así todo tipo de rumores sobre la propiedad que ha distanciado, entre otras cosas, a la artista y a su hijo.

Irene Rosales también ha confesado que hay mucha gente que está interesada en comprar Cantora y que, por lo tanto, su marido ha recibido varias ofertas. “Se está diciendo que Kiko está malvendiendo Cantora, pero es cierto que también lo puede perder todo por la deuda que tiene”. La colaboradora, también ha mostrado su apoyo al cantante sobre esta decisión con la que podría romper definitivamente el vínculo con la tonadillera. “Si es lo que Kiko quiere yo le apoyo, pero no me voy a alegrar, ni mucho menos, porque sé el valor sentimental que le tiene Kiko a esa finca… esta operación puede ser definitiva para el vínculo entre Kiko y lo que le dejó su padre”, ha asegurado.

¿Acercamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera?

Irene Rosales también ha contado que cuando Isabel Pantoja recibió el requerimiento notarial, esperaba que su hijo se lo diera en persona. “No deja de ser una madre que tiene un conflicto con su hijo, nunca va a haber un punto final”, ha dicho la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’. Es necesario recordar que Kiko Rivera ha denunciado a su tío, Agustín Pantoja. Hecho que podría distanciar aún más a madre e hijo, por lo que una posible reconciliación todavía quedaría algo lejana.

Por otro lado, hace una semana, el DJ lanzó una pullita a su progenitora a través de las redes sociales. Durante la emisión de la primera entrega de ‘Top Star: ¿cuánto vale tu voz?’, Risto Mejide le preguntó a la cantante que si cree que el talento se hereda. “No”, respondió la intérprete de ‘Marinero de luces’. Contestación que no sentó del todo bien a su hijo, que no tardó en responderla a través de su perfil de Instagram. “El trabajo duro supera al talento cuando el talento no trabaja duro. Nada más que decir”, expresó molesto el artista.