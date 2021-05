Irene Rosales reaparece tras la vuelta al trabajo de Isabel Pantoja

Han pasado dos semanas desde que Irene Rosales tuviese que someterse a una operación para solventar un problema de salud. Tal y como anunció en exclusiva ‘Diez Minutos’, la mujer de Kiko Rivera fue intervenida en la clínica Vithas de Castilleja de la Cuesta -Sevilla-, debido al deterioro de la prótesis que le colocaron en 2017 -tras el nacimiento de su hija Ana- en el pecho derecho. A la colaboradora se le dio la vuelta el implante y, además el líquido comenzó a salir del interior. La operación fue todo un éxito y se recuperó favorablemente, pero más tarde volvió a pasar por la mesa de operaciones. Ha sido en ‘Viva la Vida’ donde ha reaparecido la influencer para dar a conocer este detalle y explicar cómo se encuentra, entre otras cosas.

Irene Rosales que lleva varios fines de semana sin poder asistir de manera presencial al programa presentado por Emma García, ha aprovechado que se encuentra mejor para entrar en directo en el espacio. “Ahora mismo estoy bastante bien. Es verdad que todavía no puedo moverme mucho y no puedo hacer muchos movimientos. Este momento es muy importante para que todo quede bien y me recupere cuanto antes”, ha comenzado diciendo. “De repente, cuando estaba recuperándome, me empecé a notar un bulto cada vez más grande en el otro pecho y vino el doctor a verme y me observó. Me dijo que tenía que volver a pasar por quirófano porque era un hematoma de gran tamaño y para quedarnos tranquilos los médicos decidieron intervenirme”, ha explicado la mujer del artista.

Mientras Rosales ha pasado por este delicado momento de salud, Kiko Rivera se encontraba grabando el programa de ‘Planeta Calleja’ junto a Jesús Calleja. “Él quiso venir, pero le dije que yo estaba bien y que aquí no hacía nada. Se está portando muy bien conmigo. Me está dando muchos mimos y cariño”, ha contado Irene. Además, ha revelado que ella sabía que el hijo de Isabel Pantoja se iba a Nepal, pero quiso seguir adelante con la operación porque estaba “angustiada” y quería realizársela cuanto antes.

Distanciamiento entre Kiko Rivera y Anabel Pantoja

Por otro lado, Irene Rosales ha comentado que ha aconsejado tanto a su marido como a Anabel Pantoja que se sienten a hablar. «Yo hablé con su prima porque no tengo ningún tipo de problema. Le dije lo que me parecía bien y lo que me parecía mal. A Kiko exactamente lo mismo. Mi marido habló con ella porque quiso y él sabrá los motivos. Les he recomendado a los dos que tienen que verse «, ha revelado la ex concursante de ‘Gran Hermano VIP’. Además, también ha explicado que por el momento, sigue sin tener ningún tipo de contacto con Isabel Pantoja. De hecho, no ha recibido ninguna llamada por su parte tras salir a la luz que tuvo que ser intervenida.