«Como hermanos», así se han referido siempre al hablar de su relación Kiko Rivera y Anabel Pantoja, dos primos que han compartido vivencias desde que eran pequeños y que ahora no pasan precisamente por un buen momento. El grave problema que tiene el DJ con su madre, Isabel Pantoja, ha terminado por hacer mella en su relación con otros miembros de la familia y la última ‘víctima colateral’ del conflicto familiar ha sido su prima, que ha pasado unos días muy afectada tras la reprimenda vivida en directo en ‘Sálvame’, cuando Kiko llamó en directo para explicar las razones por las que había dejado de seguirla en redes sociales.

Siempre han estado muy unidos. Son dos años los que se llevan de diferencia y el trato que ha mantenido ha sido tan estrecho que la influencer ha llegado a decir que su primo era como un hermano, al igual que consideraba a su tía como una segunda madre. Todo porque tras la separación de sus padres -Bernardo es el hermano mayor de la cantante-, Anabel comenzó a pasar más tiempo con la cantante, su abuela doña Ana y su tío Agustín.

La confianza y el cariño de Isabel hacia su sobrina la hizo contar con ella para que ejerciera de maquilladora y asistente personal, hasta que Kiko Rivera dio el salto a la televisión y quiso que su prima también tuviese un hueco en la pequeña pantalla, por lo que la eligió para que ejerciera de defensora durante su participación en ‘Supervivientes’ y en ‘Gran Hermano VIP’. Nadie como ella para interceder por él ante la audiencia de sendos realities.

El afán de protección ha sido bidireccional, como así han confirmado ambos en los últimos tiempos cuando se ha hablado de los problemas de adicción de Kiko -dejaba a un lado a su prima cada vez que se iba de fiesta-, y Anabel ha sido siempre el nexo de unión entre él y su hermana, así como con su ex, Jessica Bueno, al principio de su separación.

Ha sido Anabel el mejor apoyo de su primo y de su tía cuando la intérprete de ‘Marinero de luces’ ingresó en prisión. La visitó, la consoló y arropó a Kiko en uno de los peores momentos de su vida. También ha sido ella su mayor fan cada vez que ha presentado un tema, le ha dado visibilidad en sus redes sociales aprovechando el tirón que tiene como it girl y su primo le ha dado el visto bueno a su trabajo en televisión, aunque no siempre ha estado de acuerdo con sus intervenciones.

Un perdón

Como cualquier familia, cualquier pareja de hermanos, de primos, su relación también ha pasado por altibajos, y el último ha sido el más llamativo, quizá porque fue una auténtico rapapolvo en directo de Kiko a Anabel que nadie esperaba. La anécdota que habían vivido recientemente era el ‘unfollow’ del DJ a su prima. Su llamada a ‘Sálvame’ resultó ser un varapalo para ella, que terminó abandonando el programa durante unos minutos y además se mostró muy afectada en los días posteriores.

Pero Kiko ha recapacitado. Adora a su prima y es consciente de que la vorágine en la que está envuelto debido al conflicto que mantiene con su madre le ha hecho reaccionar de la peor manera posible. Por eso ha querido pedirle perdón a Anabel a través de sus redes sociales con una tierna imagen de los juntos cuando eran pequeños y una cariñosa disculpa: «Cuando uno se equivoca es bueno pedir disculpas. No voy a permitir que esta fea situación me haga perderte. No está siendo fácil para mí, pero tú no tienes la culpa. Te quiero».