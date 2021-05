Mientras el documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ está trayendo cola, la guerra abierta entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, se ha reavivado cobrándose una nueva ‘víctima’ colateral del conflicto: Anabel Pantoja. La influencer no tuvo una buena tarde el lunes en ‘Sálvame’ cuando confirmaba que su primo le había dejado de seguir en redes sociales.

Ante su incredulidad, el DJ no dudó en llamar en directo a Jorge Javier Vázquez para explicar las razones por las que la colaboradora tenía un seguidor menos en sus redes sociales, y además era de su propia familia. Kiko se explayó y volvió a mostrarse tan directo como lo lleva siendo en los últimos meses, desde que destapó el inmenso problema que tiene con su madre. «Dejo de seguir a mi prima porque no me aporta nada», afirmaba provocando las lágrimas de Anabel.

Disgusto para la joven, y también para el propio hijo de la tonadillera que, horas después y tras ‘haber consultado con la almohada’ publicaba un mensaje en su perfil de Instagram que no dejaba lugar a dudas: «Las decisiones más difíciles son aquellas que nos obligan a dejar atrás lo que verdaderamente apreciábamos», ha escrito a primera hora de la mañana del martes.

Un post que ha tenido más de 7.500 ‘likes’ de sus seguidores, entre ellos Luis Rollán, y que su amigo, Rafa Mora, ha querido responder con un mensaje igual de contundente: «O aportas o te apartas, no hay otra».

«Yo vengo de un viaje que me ha cambiado. No quiero ni tengo ganas de entrar en disputas. Lo que tendría que haber hecho es escuchar cuando le dije que quería contarle la verdad. No ha querido escucharme, pues que no se sorprenda», decía rotundo en ‘Sálvame’ aclarando que su prima no ha querido ver los documentos que tiene en su poder y que, según él, aclaran la guerra que mantiene con su progenitora.

«La dejé un poco de lado el día que me dijo que no quería que yo le enseñase nada porque cómo iba ella a reaccionar, ese día entendí que no debía estar a su lado», reconocía mientras su prima se marchaba del plató llorando. Pero el hijo pequeño de Paquirri no se callaba: «Ella está así porque su primo le ha dejado de seguir. Yo estoy mal porque tengo una disputa con mi madre y con mi familia casi entera, no se puede comparar».

El marido de Irene Rosales está indignado con la actitud de su prima, a quien siempre ha considerado como una hermana. «Lo que hay que hacer es escuchar las verdades y mi prima se ha negado», insistía aunque dejaba la puerta abierta a solucionarlo con ella. Eso sí, Anabel respondía muy seria a Kiko al volver al programa: «Es la guerra tuya con tu madre, no la mía». «Pues entonces que entienda que no la hable», respondía Kiko entonces.