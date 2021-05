La guerra en el clan Pantoja se ha cobrado una nueva ‘víctima colateral’, Anabel Pantoja, que hace solo unos días vivía en directo el estallido de su primo Kiko Rivera, que ha dejado de seguirla en redes sociales. La sobrina de Isabel Pantoja llegaba a ‘Sálvame’ donde bromeaba sobre la última acción de su primo sin saber lo que se le venía encima. El DJ llamaba a Jorge Javier Vázquez para poner los puntos sobre las íes y explicarle a su prima los motivos por los que había dejado de formar parte de su larga lista de followers.

«No me aportas nada», le espetaba Kiko provocando el llanto y el abandono de su prima del plató. Un conflicto que trae cola y que ha hecho mella en la colaboradora que, durante su intervención en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ el martes por la noche, no podía disimular su tristeza y su malestar, aunque su prima Isa -también presente en el programa-, se ofreció a tender puentes entre ellos.

Pero ¿qué hay de Irene Rosales? La mujer de Kiko, que se encuentra recuperándose tras una reciente operación -se ha reemplazado las prótesis de pecho que llevaba desde 2017-, ha hecho gala de su discreción ante esta nueva brecha familiar que se ha abierto. La colaboradora de ‘Viva la vida’ regresaba a sus redes sociales tras explicar los motivos de su ausencia, con el objetivo de apoyar a su marido.

Y lo hacía en un story en el que ha compartido una fotografía de Kiko junto a un emoticono de corazón y con la canción ‘Cómo te quiero’ de Rosario Flores, de fondo. Sin duda un posicionamiento claro del lado del padre de sus hijas, con el que confirma que sigue apoyándole de manera firme.

El hijo pequeño de Paquirri sigue adelante en la lucha que mantiene con su madre y se mantiene firme en cuanto a su manera de pensar y en lo que a sus decisiones se refiere, y esas pasan por alejar de las personas que en estos momento no están precisamente a su lado. No le echa en cara a su prima que no se haya posicionado, sino que no haya querido ver los documentos que él posee y que explicarían el por qué de la guerra que mantiene con su madre.

De ahí que haya cortado toda relación con Anabel, a quien siempre ha considerado como una hermana. Algo que también le ha dolido como ha dejado patente en sus redes sociales, donde escribía: «Las decisiones más difíciles son aquellas que nos obligan a dejar atrás todo lo que verdaderamente apreciábamos».

Pero ahí no ha terminado el enfrentamiento con su prima. Tras el rapapolvo en directo durante su intervención telefónica en ‘Sálvame’ y después de este último post en Instagram, el hermano pequeño de Francisco y Cayetano Rivera, daba un paso más llamando a una grúa que se ha llevado la motocicleta de Anabel que tenía a buen recaudo en su domicilio. Kiko Rivera va a por todas: no quiere saber nada de su prima, y acaba de interponer una demanda contra su tío Agustín «por tres presuntos delitos: estafa, administración desleal y apropiación indebida».