El gesto de Isabel Pantoja que molesta a Irene Rosales

El distanciamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja parece no tener fin. El DJ, que ha sido el invitado estrella de este viernes al ‘Deluxe’, se ha mostrado en todo momento decepcionado, dolido y cansado de la situación que lleva viviendo cerca de 7 meses. A lo largo de la distendida conversación con Jorge Javier Vázquez, el hijo de la artista, ha acusado a su madre de “chantaje emocional”. “Lo único que pedí para saber que de buena fe quieres arreglar las cosas es que me entregues los enseres que me pertenecen de mi padre y si quieres con eso nos sentamos a hablar”, ha asegurado para después revelar que la intérprete de ‘Marinero de luces’ utiliza a “terceras personas” para hablar con sus hijas.

Durante todo este tiempo, el cantante se ha apoyado en su pilar fundamental, su mujer, Irene Rosales. Precisamente sobre ella ha querido revelar un detalle hasta ahora desconocido. El hijo menor de Paquirri ha asegurado que Isabel Pantoja tiene un gesto que a su esposa le incomoda. Resulta que, su madre sigue llamando a sus pequeñas para hablar con ellas y no perder el contacto. “Ella llama a mis hijas. Pero hay algo que hace que es utilizar a mi prima Anabel Pantoja. Mi prima Anabel llama, Irene lo coge y de repente se encuentra que aparece mi madre… No es algo que vaya a impedir que hable con sus nietas, pero joder, es feo, ¿no?”, ha desvelado.

Kiko se ha mostrado molesto porque cree que este movimiento es “utilizar a alguien de tu familia”. “Sabemos que mi madre es la abuela de mis hijos. Me quitó el derecho de conocer a mi familia paterna y yo no le voy a quitar un derecho así”, ha contado con dolor. Además, el artista, ha afirmado en todo momento que pese a la situación en la que se ha visto envuelto “es su madre”, dejando claro que, aunque por el momento, no quiera ningún tipo de acercamiento con ella, puede que en un futuro sí. “No todo es cuando ella quiera”, ha dicho al presentador catalán.

“No quiero dinero de ella, solo quiero un gesto por su parte. La solución es que me quite mi problema y me entregue las cosas que me pertenecen. Una vez me de las cosas de mi padre, entonces podremos hablar”, ha añadido muy seguro. Sin duda, ha sido una noche complicada para Kiko Rivera, ya que ha tenido que dar explicaciones sobre los diferentes frentes que tiene abiertos. No solo ha revelado nuevos datos sobre en qué punto se encuentra con la tonadillera, sino que ha aclarado que con la madre de su hijo -Jessica Bueno-, se lleva “fenomenal”. Incluso ha habido tiempo para hacer un cara a cara con su prima, Anabel Pantoja. Encuentro que ha estado cargado de tensión y reproches a partes iguales.