Isabel Pantoja volverá a pisar un escenario el sábado 7 de agosto de 2021, si nada se tuerce y las circunstancias pandémicas lo permiten. De momento está agendada su participación en el Festival Tío Pepe de Jerez de la Frontera, una cita referencia en el sur español y que supondrá su regreso a los escenarios. El último que pisó fue el del WiZink Center de Madrid, el pasado 6 de marzo de 2020. Lo que vino después es de sobra conocido por todos, la mayor crisis sanitaria en lo que va de siglo.

Más de un año después la artista vuelve a vestirse con la bata de cola para asistir a este concierto, ubicado dentro del marco de un evento veraniego que se celebrará en las Bodegas del Tío Pepe, muy cerca de Cantora, finca de la polémica y búnker de Pantoja desde hace meses. Tan solo 43 kilómetros, unos 40 minutos en coche, separan su casa del escenario. El concierto tiene un cariz especial puesto que es el primero después de la pandemia y tras el estallido del conflicto con su hijo. Y, por qué no decirlo, tras el chasco profesional que ha supuesto la cancelación de las grabaciones de su último programa con Mediaset, ‘Top Star’.

Es imposible saber cómo estará la situación epidemiológica de aquí al mes de agosto, si bien la localidad gaditana ha sufrido un repunte de casos positivos de COVID-19 durante los primeros días del mes de junio. Si todo marcha como debe, Isabel Pantoja recibirá en el Patio de Tonelerías el cariño de unos fans que la esperan con los brazos abiertos, pero también con aforo reducido, mascarillas y distancia de seguridad, entre otras medidas obligatorias dentro del protocolo activado para los espectáculos en la nueva normalidad.

Esos mismos seguidores son a los que la intérprete de ‘Así fue’ no se lo está poniendo nada fácil. Los precios establecidos para su actuación no son precisamente anticrisis. En primer lugar porque no se trata de un espectáculo individual sino porque está enmarcado dentro de un festival con más artistas invitados. En ese punto, es donde se percibe que la tonadillera se ha descolgado respecto al resto de cantantes siendo el suyo el caché más elevado. José Luis Perales (con dos fechas), India Martínez, Ana Torroja y Víctor Manuel completan el cartel del Festival Tío Pepe. Los tickets para todos ellos son sensiblemente más baratos que para ver a Isabel Pantoja. Para la primera tienen un precio de 178 euros. Para el espectáculo de José Luis Perales hay que pagar 135 euros. Por ver a India Martínez habrá que desembolsar 85. El show de Victor Manuel cuesta 89,90 euros y el de Ana Torroja 87,50 euros de media.

La llamada ‘reina de la copla’ ha establecido un rango de precios entre los 45 y los 1.128 euros. La opción más barata es ubicarse en grada lateral mientras que la más costosa es el palco VIP para seis personas. Entre medias hay otras ubicaciones (plateas, gradas, oro…) cuyo precio fluctúa en función de la distancia al escenario. Las más cercanas son las denominadas ‘Front Stage Diamante’ y ‘Front Stage Platino’. Existe también la opción de adquirir una localidad llamada «Solo cena» por 45 euros, pero que no posibilita disfrutar del ‘show’ sino de una velada en la bodega posterior al mismo. Actualmente, hay localidades de todos tipos a excepción de las de movilidad reducida, que están agotadas. También hay que destacar que no se admiten cambios ni devoluciones por lo que quien quiera presenciar la vuelta de Pantoja a los escenarios debe pensárselo dos veces.

El señuelo de los fans de Isabel Pantoja

Nada será igual en la actuación jerezana de la viuda de Paquirri. Desde las medidas de prevención del virus hasta el escenario, pasando por el concierto en sí. Y es que no se tratará de una actuación en solitario sino que compartirá cartel con otros grandes de la música patria. Sin embargo, desde las cuentas de fans de la tonadillera se está publicitando esta actuación como parada de una gira musical que en ningún caso existe. Isabel reaparecerá el 7 de agosto en Jerez y los únicos dos espectáculos posteriores que tiene en la agenda serán el 5 y 6 de noviembre, en Chile, que están en el aire y que solo la evolución de la pandemia dictaminará si se pueden llevar a cabo o no. Habrá mucho que contar hasta entonces.