Un beso entre Flavia y David Zarzo marca la reconciliación familiar en el último adiós a su padre

El actor español Manolo Zarzo, tristemente fallecido desde el pasado 16 de junio, ha sido recordado este mismo sábado, día 28 del mes mencionado. Se trata de una celebración que ha tenido lugar en la parroquia de San Sebastián, ubicada en la céntrica calle Atocha de Madrid. Hasta este templo se han desplazado algunas de las personas más cercanas al intérprete para arropar a sus allegados en estos duros momentos. Después de que Zarzo perdiera la vida, saltó a la luz pública que este y su hija Flavia no mantenían una buena relación. Tanto es así que llegó a afirmarse que su primogénita no mantenía contacto ni con sus hermanos ni con el difunto. Por eso, la asistencia de esta en la misa recuerdo a su padre ha llamado la atención de los medios. Acerca de este suceso ha sido preguntado su segundo hijo, David Zarzo, que ha querido aclarar cualquier malentendido que haya podido producirse.

Desde el primer momento, el hijo del actor se ha mostrado incrédulo con ciertas afirmaciones sobre el vínculo que le une con su hermana Flavia. Cree que se han sacado de contexto e incluso se han exagerado porque «si no hay conflicto, no hay nada que contar». Además, también ha trasladado su decepción, ya que confiesa que quienes han filtrado la situación han sido «amigos suyos a los que se lo han dicho en confianza». «¿De verdad hace falta ir a la sangre y la destrucción? No es justo», ha verbalizado. Un discurso de enfrentamiento al que ha puesto fin con un beso entre él y su hermana mayor.

David y Flavia Zarzo se dan un beso que zanja la polémica. (Foto: Gtres)

A las puertas de la iglesia, también ha expuesto su sentimiento de incomprensión, ya que toda la familia esperaba que este encuentro hubiera sido multitudinario, y asegura, visiblemente triste, que su padre «ha pasado desapercibido» para la cultura de nuestro país. «No sabemos reconocer nuestros bienes», ha confesado.

David Zarzo en la misa homenaje a su padre. (Foto: Gtres)

El conflicto familiar

Tras morir Manolo Zarzo, salió a la palestra una guerra familiar hasta entonces desconocida. Se trataría de unas tensiones paternofiliales motivadas por desencuentros de Flavia con el actor. Así lo confesó su hermano David, fruto del matrimonio que Manolo mantuvo con María Luz Cañizares. Según sus propias palabras, su progenitor había manifestado en vida que no quería contar con la presencia de su hija mayor el día de su muerte en el tanatorio. Poniendo así en conocimiento a viva voz de David sus últimas voluntades. Una decisión que aseguró que se debía a que ambos mantenían discrepancias desde hace años que nunca llegaron a buen puerto.

Flavia Zarzo en la misa homenaje a su padre. (Foto: Gtres)

A pesar de todo esto, Flavia se presentó en el velatorio de Pozuelo de Alarcón, donde se encontraba el cuerpo de su difunto padre. Un acto que no hizo más que desencadenar la tensión en ese instante de duelo y que dejó en evidencia la mala sintonía entre los miembros del clan.

Una situación que el propio David Zarzo ha aclarado ante los micrófonos de la agencia Gtres. «Mi padre no hubiera querido que mi hermana estuviera, pero lo dice en caliente un señor de 93 años», ha justificado. «Es nuestra hermana, es su hija. Estamos todos juntos y felices de haber tenido un padre como el que hemos tenido», ha sentenciado, quitando hierro al conflicto que ahora ya parece inexistente.