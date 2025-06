Las diferencias entre la mujer y la hija de Manolo Zarzo en su tanatorio: "Tiene que entenderlo"

El mundo del cine está de luto. Manolo Zarzo (recordado por su participación en series como Compañeros, Servir y Proteger o Amar es para siempre) ha fallecido el pasado 17 de junio, a los 93 años. Así lo ha confirmado la Unión de Actores y Actrices en X, donde han compartido un emotivo mensaje en homenaje a su figura en el séptimo arte de nuestro país. «Nos deja un amplio legado teatral y cinematográfico. Desde la Unión, nuestro más sentido pésame para los familiares y amigos/as del actor. Descansa en paz», escribían. Por ahora, la causa de la muerte es todo un misterio, aunque lo cierto es que cabe recordar que hace unos meses se sometió a una operación de corazón para colocarle un marcapasos.

Nada más conocerse la noticia, sus restos mortales fueron trasladados hasta el tanatorio de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, donde se reunieron familiares y amigos para despedir en la más estricta intimidad al intérprete. No obstante, a pesar de no querer atraer la atención de los medios, lo cierto es que ha acaparado multitud de titulares las diferencias que podrían existir entre Flavia, hija del fallecido, y su última pareja, Pilar Alfonso.

Manolo Zarzo. (Foto: Gtres)

Flavia nació fruto del matrimonio que contrajo Manolo Zarzo con María Luz Cañizares, y a su salida del tanatorio mencionado ha confesado a los medios que la viuda de su progenitor no quería que acudiera nadie a su último adiós, algo que según ha dejado entrever, ella no compartía. «Hemos querido que sea en la intimidad. Pilar no quería que entrara nadie, pero tiene que entender que el señor Manolo Zarzo era un señor muy importante y que, evidentemente, dentro de la familia, a quien ha llamado la prensa es a mí, y me siento en la obligación de deciros en el sitio en el que estamos. Porque es que hay compañeros y gente que quería darle su adiós y su respeto», comenzaba a decir.

Flavia Zarzo en el tanatorio de su padre, Manolo Zarzo. (Foto: Gtres)

Sobre los rumores que circulaban acerca de que Flavia se había enterado del fallecimiento de su padre por gente externa a la familia, esta ha sido clara: «No es verdad. Lo que pasa es que me he enterado esta mañana en vez de anoche. Y estaba en Valencia. Y me he venido en chanclas», explicaba. Además, hacía hincapié en que la relación que mantenía con su padre era excelente. «Yo por mi padre sentía adoración. Soy la única que sigue su profesión», expresaba.

Los dos matrimonios de Manolo Zarzo

En 1959, Manolo Zarzo pasó por primera vez por el altar para darse el «sí, quiero» con María Luz Cañizares, una enfermera con la que tuvo a sus tres hijos mayores: Manuel, Flavia y David. Finalmente, su historia de amor no llegó a buen puerto y decidieron tomar caminos por separado. Fue en ese momento cuando apareció en su vida Pilar Alfonso, con quien se casó nuevamente y tuvo a dos hijos más: Mario y Hugo. Pilar ha sido la mujer que ha estado a su lado hasta el fin de sus días.