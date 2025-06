El hijo de Manolo Zarzo estalla contra su hermana Flavia: "Esta señora no tendría que estar aquí"

Manolo Zarzo, conocido por su participación en series como Compañeros o Servir y proteger, entre otras, ha fallecido a los 93 años, dejando completamente consternado al mundo del cine y a sus familiares. La causa de su muerte es todavía todo un misterio, pero en los últimos días, su círculo más cercano se ha reunido en el tanatorio de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón para dar el último adiós a sus restos mortales. Aunque los seres queridos del actor deseaban despedirle en la más estricta intimidad, la supuesta guerra familiar que existe entre ellos ha hecho imposible que la triste pérdida no acapare numerosos titulares.

Según han publicado varios medios, el clan no quería que Flavia, una de las hijas mayores del actor, acudiera al tanatorio, ya que así lo pidió el fallecido desde hace años a raíz de un conflicto que existió entre ellos. Una información que la propia Flavia desmintió a las afueras del velatorio, donde aseguró que ella por su padre «sentía adoración» y que no era verdad que se había enterado de su pérdida por gente externa a la familia. No obstante, sí que aprovechó su intervención con los medios para mostrarse en contra de Pilar Alfonso, la mujer de su progenitor.

Flavia Zarzo en el tanatorio de su padre, Manolo Zarzo. (Foto: Gtres)

«Pilar no quería que entrara nadie, pero tiene que entender que el señor Manolo Zarzo era un señor muy importante y que, evidentemente, dentro de la familia, a quien ha llamado la prensa es a mí, y me siento en la obligación de deciros en el sitio en el que estamos. Porque es que hay compañeros y gente que quería darle su adiós y su respeto», sentenciaba.

Sin embargo, sus palabras no han servido para calmar el huracán mediático que hay alrededor de la familia Zarzo. Y es que su hermano, David Zarzo, ha confesado a la periodista Paloma García-Pelayo que su padre no quería que Flavia estuviera en su despedida y que ella, aún así, ha decidido presentarse. Algo que ha hecho tensar aún más la situación. «Se ha ido muy a gusto, muy bien. Está aquí toda la familia y los amigos. Pero esta señora no tendría que estar aquí […] Lo que me duele en un día como hoy es que con la carrera que ha tenido mi padre, que ahora lo único importante sea esta mierda de esta tía. Y lo siento porque sé que estoy hablando de mi sangre. No solo es mi hermana, es mi madrina», señalaba para el programa Y ahora Sonsoles.

Declaraciones de David Zarzo en el programa ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Atresmedia)

«Se ha presentado aquí y se ha sentado delante del féretro de mi padre a mirarle la cara más tiempo del que ha estado mirándole la cara en toda su vida. En sus 63 años que tiene. Es todo ridículo», proseguía. Sobre si existe una mala relación entre la viuda del recordado actor y su hija Flavia, David, sin explayarse demasiado, ha sido claro. «La última vez que hablaron, creo que la insultó», concluía. Unas palabras que, sin duda, han puesto sobre la mesa una guerra familiar de la que, hasta ahora, no se conocían grandes detalles.