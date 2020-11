Iker Casillas ha presentado por todo lo alto este miércoles ‘Colgar las Alas’, la serie documental que repasa su vida y trayectoria deportiva. La producción es una de las apuestas más decididas del portero y en ella se abre en canal a la audiencia de #Vamos y #O de Movistar +, que son los canales donde se podrá ver. El 27 de noviembre se estrenarán los dos primeros episodios y los cuatro restantes se emitirán uno por semana.

La puesta de largo ha servido para ver a un Casillas muy elegante y dialogante, con su sencillez habitual, ante los medios de comunicación. La consigna que el marido de Sara Carbonero tenía a la hora de grabar este documental estaba muy clara: «Con este documental quiero demostrar que soy una persona normal a la que le pasan cosas como a todo hijo de vecino. También quiero dar un poco de energía a quienes se caen en un pozo porque no saben bien lo que le ha pasado, sea un infarto u otra cosaque la gente vea lo que puede pasar si te da un infarto: te puedes venir abajo, pero lo esencial es saber que puedes salir adelante», comenta.

Hace unas semanas hablábamos de las dudas que tenía Iker Casillas sobre su futuro. Ha trabajado duro en este documental pero a sus 39 años quiere un trabajo que le ocupe la mayor parte del tiempo. Todo parecía indicar que iba a recalar en el organigrama del Real Madrid, pero él mismo paró esta posibilidad como si de un balón directo a la escuadra se tratase. Durante la presentación de su documental ha querido arrojar algo de luz sobre su futuro, que parece vinculado al club de sus amores: «Uno no puede esconder que después de 25 años en el Real Madrid puede volver otra vez. Es una ilusión que tengo porque puedo ser útil a un club referente a nivel mundial, porque lo conozco muy bien y, como decimos los más viejos, desde las Cuatro Torres y también Valdebebas. No sabemos qué puede deparar el día de mañana, pero me haría especial ilusión volver y poder transmitir aquellos valores que me enseñaron a mí de pequeño. Eso siempre va a estar ahí. Los antiguos trabajadores, jugadores del club… Nunca cerraré una puerta en la que el día de mañana pueda estar a gusto y feliz otra vez».

Iker Casillas ha destacado siempre por una tremenda humildad que ha vuelto a dejar patente: «He cogido muchos metros, autobuses y trenes de Cercanías para ir a los entrenamientos porque no tenía carnet de conducir. Pero, más tarde, recuerdo haber terminado algún partido de Champions o Liga en el Santiago Bernabéu y salir con mi gorra y mi abrigo tapado para ir con los aficionados en el metro. Me metía con ellos, me tapaba y no me veían. Ésa era mi realidad para poder irme a casa».

