No se habla de otra cosa en los corrillos de la crónica social. El prometedor vínculo entre Tamara Falcó y Hugo Arévalo ha originado todo un tsunami no solo mediático sino también en la pandilla de amigos de la colaboradora de El Hormiguero. Íñigo Onieva fue consciente de la traición por parte de quién consideraba un amigo y su enfado se hizo público a través de unos contundentes Whatsapps enviados a un grupo en el que estaban Hugo y más contactos en común. Pero ahora se han dado a conocer más detalles de la estrategia que urdió Arévalo para acercarse a la hija de Isabel Preysler.

Ha sido el presentador Antonio Rossi el que ha hablado largo y tendido sobre esta particular situación que sacude el corazón de Tamara Falcó: «Ahora todos tenemos informaciones que se van filtrando, hay un enfrentamiento entre los que están a favor de Hugo y los que están con Iñigo. Si escuchas el relato de Iñigo efectivamente, yo lo veo absolutamente como una traición de Hugo a Iñigo. Hugo sabe que Iñigo está intentando recuperar a Tamara, tenía puesta su confianza en él y le contaba ciertas cosas, en un momento determinado a través de otros se entera que su amigo estaba acercándose a Tamara porque ya le gustaba de antes y aprovechó el momento de la ruptura para ir a casa de ella y consolarla. Tú escuchas ese relato y es efectivamente una traición», ha explicado en El Programa de Ana Rosa.

Rossi exculpa a la socialité: «A Tamara le habían destrozado su vida porque estaba a punto de casarse cuando ve lo de Íñigo. Iñigo bebió de su propia medicina». A lo que apostilla: «Sobre todo es cuando escuchas a Íñigo cómo va descubriendo que con quien él se apoyaba, se aleja y va uniendo los cabos, mi amigo el que me apoya a mi es el que se va a Lourdes, de repente desaparece y ya ve porqué apoya a Tamara».

Íñigo Onieva carga contra Hugo Arévalo

El enfado del ex prometido de Tamara Falcó es mayúsculo y no dudó en sacar los colores a Hugo Arévalo en un grupo de WhatsApp con amigos en común.

El hijo de Carolina Molas cargó duramente contra su ex amigo: «Declararse a la ex de un amigo es algo que de por sí está prohibido dentro del código de hombres… tú has besado a la ex prometida del que se supone que era uno de tus íntimos amigos y para coronarte lo has hecho a tan solo un mes de dejarlo. No es que solamente no seas hombre, sino que eres un mierda de ser». Sin embargo, las palabras más duras que Íñigo Onieva le profirió a Hugo Arévalo fue cuando explotó al asegurar que «tienes suerte de que me he enterado de la forma que me he enterado, sino habría ido a tu casa a machacarte la cabeza y soltarte una tras otra sin parar».