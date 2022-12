Alta traición y ‘rata sucia’: los mensajes que muestran el gran cabreo de Íñigo Onieva con Hugo Arévalo

No cabe duda de que la ruptura entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva marcó un antes y un después en el transcurso del 2022 en lo que al panorama social se refiere. Cuando la marquesa de Griñón se encontraba inmersa en plena resaca de su felicidad tras su compromiso con el empresario, unas imágenes salían a la luz de este último que dinamitaban su historia de amor por completo. Un durísimo varapalo del que poco a poco la colaboradora de El Hormiguero se ha ido recomponiendo, llegando incluso a desvelarse que quizá su corazón vuelve a estar nuevamente ocupado.

Según confesaban en El Programa de Ana Rosa ayer algunos colaboradores, la nueva ilusión de la ganadora de MasterChef Celebrity tendría el hombre de Hugo Arévalo, un amigo tanto de Tamara como de Íñigo que podría haberse colado en los sentimientos de la marquesa para hacerle olvidar el pasado de manera definitiva: “Es más joven que ella. Están ilusionados y bastante entregados a la causa. La cosa va viento en popa. Íñigo le recrimina que no haya ido de frente, que justo haya ligado con Tamara Falcó”, apuntaban. Unas palabras que demuestran que este acercamiento no habría gustado en absoluto al hijo de Carolina Molas, que parece seguir intentando reconquistar a su ex incluso ahora que un amigo no se lo está poniendo nada fácil.

De esta manera, ha sido hoy mismo cuando en el programa de las mañanas de Telecinco han vuelto a dar cabida a este asunto, esta vez haciendo públicos unos mensajes que Íñigo Onieva habría dedicado al nuevo amor de Tamara a través de un grupo de WhatsApp que tienen en común, haciendo referencia a él con calificativos despectivos como “sucia rata”, “eres un trepa”, “me das asco” o “te has saltado todos los códigos de la amistad”, entre otras muchas acusaciones que no dejan en buen lugar al empresario. Por otro lado, cabe destacar que Hugo no habría contestado a estos mensajes, mientras que el resto de amigos que ambos poseen en común se habrían alineado con Onieva en esta guerra moral que tiene a la marquesa de Griñón como protagonista indiscutible.

No obstante, poco parece importarle a Falcó este enfado por parte de su ex pareja. Tanto es así, que la periodista Beatriz Cortázar se ha puesto en contacto con la marquesa de manera telefónica, la cual ha confirmado que sí conoce a Hugo, pero ha dejado bastante clara la idea de que es su amigo, no de Onieva, y que fue a través de ella por lo que entró en contacto con el círculo de amigos del que fuera su novio. Además, la hija de Isabel Preysler se ha deshecho en halagos con Hugo al asegurar que “es un hombre diez”, lo que indica que quizá no estaría teniendo reparo alguno en reconocerle de una manera más íntima, habiendo compartido ya momentos amistosos de manera conjunta y dando portazo así definitivamente al empresario.