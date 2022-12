Primeras palabras de Tamara Falcó sobre su nueva ilusión

Tres meses después de que Tamara Falcó protagonizara una de las rupturas más sonadas del año, parece que la marquesa de Griñón ha recuperado la ilusión. A pesar de que algunas fuentes apuntaban a que su ex pareja, Íñigo Onieva, tenía la intención de intentar recuperarla, ella misma dejó claro en su primera aparición pública ante los medios tras conocerse la infidelidad por parte del empresario y la consiguiente separación que veía ‘imposible’ darle una nueva oportunidad.

La aristócrata ha encontrado en su familia, su grupo de amigos, el trabajo y la religión el mejor de los refugios para recuperarse de este bache, pero a pesar de que ha sido un duro golpe, Tamara Falcó no ha perdido en ningún momento la sonrisa, todo lo contrario. Es más, parece que incluso podría haber recuperado la ilusión junto a alguien nuevo.

Así lo apuntaban este mismo jueves desde El programa de Ana Rosa, donde desvelaban incluso la identidad del joven con el que Tamara Falcó podría haber tenido una especial conexión. Se trata de Hugo Arévalo, un joven que, por cierto, es amigo tanto de Tamara Falcó como de su ex pareja. «Es más joven que ella. Están ilusionados y bastante entregados a la causa. La cosa va viento en popa. Íñigo le recrimina que no haya ido de frente, que justo haya ligado con Tamara Falcó», han comentado en el espacio de Mediaset, donde han revelado que Arévalo es de Madrid, responsable de un máster digital y socio en varias empresas. Además, han contado que pertenece a una importante familia y que entre él y Tamara ya ha habido un primer beso.

A pesar de que hasta ahora no se había hablado de Hugo Arévalo, lo cierto es que este joven no es, ni mucho menos, alguien nuevo en la vida de la marquesa de Griñón, sino que ha estado presente en muchos momentos importantes de su vida como, por ejemplo, en la imponente fiesta que celebró por su 40 cumpleaños en el otoño de 2021.

La periodista Beatriz Cortázar se ha puesto en contacto con la hija de Isabel Preysler, que ha confirmado que sí conoce a Hugo, pero ha querido dejar claro que es amigo suyo, no de Íñigo y que fue a través de ella que entró en contacto con su ex pareja. Tamara Falcó ha confirmado que han quedado varias veces y que han tenido alguna cita, ya que son amigos desde hace mucho tiempo, pero no de momento no hay romance entre ellos: «se están reconociendo». Eso sí, no ha dudado en deshacerse en halagos para el empresario: «es un hombre diez», ha dicho.