Íñigo Onieva se blinda ante los motivos que le habrían llevado a realizar el Camino de Santiago

Si bien era hace tan solo unos meses cuando Íñigo Onieva hacía saltar las alarmas al salir a la luz su infidelidad a Tamara Falcó, ahora podría decirse que el empresario ha dado pistoletazo de salida a una nueva etapa de su vida, totalmente ajena al pasado. Prueba de ello es lo acontecido hace unos días, cuando el ex de la marquesa de Griñón compartía una serie de imágenes con las que demostraba haber llevado a cabo el Camino de Santiago, un movimiento de peregrinación de lo más popular que el hijo de Carolina Molas ha culminado con una instantánea en la catedral.

Pero las publicaciones de Íñigo no han quedado ahí, y unos minutos más tarde, el hermano de Alejandra Onieva subía un post con un vídeo en el que recopilaba todos los recuerdos imborrables que ha dejado en su retina esta emotiva escapada. Sin duda alguna, una muy buena manera de demostrar que nada queda del Onieva del pasado, caracterizado por salir de fiesta y llevar a cabo una vida bastante intranquila.

Sea como fuere, el empresario ha tenido que retomar su rutina después de este viaje, razón por la que las cámaras de Gtres le han captado paseando por las calles de Madrid. Un momento en el que el protagonista en cuestión no ha querido desvelar detalle alguno sobre los motivos que le han llevado a realizar este peregrinaje, posiblemente muy ligados a un intento por reconquistar el corazón de la hija de Isabel Preysler.

Pero lo cierto es que quizá no tenga tantas posibilidades de volver a formar parte de la vida de la marquesa de Griñón. Tanto es así, que hace tan solo unas horas, Tamara se convertía en la protagonista indiscutible del spot navideño de Campofrío, bautizado como La Herencia. Un clip en el que varios rostros conocidos han tenido oportunidad de reflexionar sobre lo que quieren dejar en el mundo de cara a las próximas generaciones: “¿Y los que queremos dejar la falta de fe? En la pareja, no me malinterpreten”, decía la hija de Carlos Falcó, haciendo referencia a su reciente desamor con total naturalidad y demostrando no estar abierta al amor, al menos por ahora. Una declaración de intenciones en toda regla, además de una indirecta hacia su ex pareja dado que se encontraban en el mejor momento de su romance, y a punto de casarse, cuando todo saltó por los aires con unos vídeos muy polémicos por parte del empresario.

No obstante, hay quienes consideran que tal vez este Camino de Santiago, llevado a cabo por Íñigo Onieva, podría ser una muy buena oportunidad de reconciliación. Este es el caso de Mario Vargas Llosa, que como pareja de la madre de la colaboradora de El Hormiguero, aprovechó su reaparición en el Teatro del Instituto Francés para hacer ver su parecer, desvelando que “cree que sí” puede llegar a ser una manera de reconquistar a Tamara. Aún así, habrá que esperar para ver si, finalmente, Falcó es capaz de perdonar a su ex por el daño causado.