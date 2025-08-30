La hija de Manuel de la Calva reaparece y desvela el gesto que ha tenido Julio Iglesias

Julio Iglesias ha recibido, en Miami, la noticia del fallecimiento de Manolo de la Calva con gran tristeza. Por este motivo, el artista descolgó el teléfono y se puso en contacto con los hijos y la viuda para hacerles saber su pesar de una forma muy personal. «Nos llamó y estuvimos hablando con él», desveló Vicky emocionada en Aires de Fiesta, donde ha reaparecido cuatro días después de perder a su padre para estar presente en el particular homenaje póstumo que el formato había preparado para él.

Manolo y Julio fueron buenos amigos y compañeros de trabajo y de la Calva compuso para Iglesias temas como Soy un truhán, soy un señor, que marcó un antes y un después en su trayectoria. Por eso, Julio guardará, mientras viva y siga triunfando, un bonito recuerdo del catalán. Además de su comunicación directa con la familia, Iglesias también le rindió tributo y honró su memoria a través de la plataforma Instagram, en la que publicó un sentimental texto.

Julio Iglesias junto al Dúo Dinámico. (Foto: redes sociales)

«Hoy la música española pierde a uno de sus más grandes artistas. Contigo y con Ramón nace el pop en España; vuestras lecciones cambiaron mi carrera para siempre. Descansa en paz, amigo. Tu música quedará eternamente en nuestras vidas», escribió y firmó el cantante junto a una imagen en la que aparece disfrutando, micrófono en mano, al lado de los integrantes del Dúo Dinámico.

Vicky de la Calva y Terelu Campos en ‘Fiesta’. (Foto: Gtres)

Adiós a Manuel de la Calva

Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, fallecía a los 88 años a causa de una fibrosis pulmonar, dejando para siempre huérfana la formación musical. La noticia fue confirmada mediante las redes sociales por Ramón Arcusa, el otro integrante de la exitosa pareja de cantantes. «Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones, nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos. Myrna, Vicky y Daniel… un más que fuerte abrazo», redactó apenado.

Manolo de la Calva y Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico. (Foto: Gtres)

Desde entonces, han sido muchos los que han trasladado su más sentido pésame al núcleo duro del difunto. Aunque no han recibido ninguna misiva oficial por parte del Gobierno central, Sus Majestades los Reyes de España sí enviaron un telegrama de condolencias, la misma línea que siguió Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad de Madrid, tal y como ha confirmado Vicky.

De igual manera, en las puertas de la Sociedad General de Autores y Editores SGAE se acumularon cientos de fans que hicieron cola para darle el último adiós a la voz de Resistiré, el himno de la pandemia del coronavirus. «Hubo un desfile en el velatorio que era increíble, pero en ese momento, estás tan roto de dolor que no lo piensas. He agradecido mucho las muestras de cariño. Lo que más me ha llenado es ese amor y toda esa gente llorando como si fueran de la familia», ha confesado Vicky de la Calva a Terelu Campos.