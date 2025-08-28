El emotivo mensaje de Felipe y Letizia tras la muerte de Manuel de la Calva: "Marcó una época"

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia han retomado su agenda profesional, volcándose por completo con las víctimas de los incendios que han arrasado varios puntos de España este verano. Sin embargo, al mismo tiempo que están visitando las zonas más afectadas por el fuego, Sus Majestades no han dejado de estar al tanto de las noticias de nuestro país y, sin duda, una de las más sonadas de los últimos días ha sido la muerte de Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico.

El artista falleció el pasado 26 de agosto a los 88 años a causa de una fibrosis pulmonar y, como no podía ser de otra manera, su pérdida dejó consternados a propios y extraños. Numerosos rostros conocidos no dudaron en mostrarse completamente rotos, escribiendo emotivos mensajes en la red que halagaban la intachable carrera como compositor y cantante del mencionado. Una trayectoria que los propios Reyes de España también han querido destacar a través de un telegrama de pésame que han enviado personalmente a Mirna Carvajal, viuda de Manuel de la Calva.

Manuel de la Calva y su mujer, Mirna Carvajal. (Foto: Gtres)

«Al recibir la triste noticia del fallecimiento de Manuel de la Calva, queremos hacernos llegar a ti y a vuestros hijos, Vicky y Daniel, nuestro más sentido pésame», comenzaban a escribir Sus Majestades. «Las canciones de Manuel y de su compañero Ramón Arcusa, tan presentes en la memoria de quienes crecieron con el Dúo Dinámico, marcaron sin duda una época y a varias generaciones y siguen resonando hoy con una fuerza que no se desvanece. Con nuestro mayor reconocimiento, recibe un afectuoso abrazo», concluían.

Sus majestades los Reyes. pic.twitter.com/IPZSDumtG4 — Ramón Arcusa (@ramonarcusa) August 27, 2025

Ha sido precisamente Ramón Arcusa el encargado de sacar a la luz este cariñoso gesto que han querido tener don Felipe y doña Letizia con Mirna, la cual se ha mostrado completamente devastada con las escasas palabras que ha pronunciado delante de las cámaras. «Era mi vida. […] Buenísimo, buen padre, buen marido, buen amigo y excelente persona», declaraba con la voz entrecortada, añadiendo que era incapaz de quedarse con una única anécdota en concreto junto a él porque habían sido muchas.

A su vez, su amigo y compañero de profesión, Ramón Arcusa, tampoco pudo evitar las lágrimas al recordar al fallecido: «Estoy fatal. […] Estamos recibiendo miles de mensajes de condolencia, y bueno, ¿que te puedo decir? Que su música es eterna», expresaba emocionado al programa TardeAR.

Manolo de la Calva y Ramón Arcusa. (Foto: Gtres)

Fue el pasado miércoles, 27 de agosto, cuando numerosas celebridades (entre ellas Massiel y Paco Clavel), dieron su último adiós a Manuel de la Calva, cuyos restos mortales fueron trasladados hasta el Palacio de Longoria, la sede de la SGAE en Madrid.