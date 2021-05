Hiba Abouk está atravesando una de las etapas más especiales de su vida tras su reciente maternidad. Fue el 11 de febrero de 2020 cuando la actriz dio a luz a su primer hijo en el Hospital Ruber Internacional, de Madrid, tal y como contó en exclusiva la revista ‘¡Hola!’. Hace unos días, la intérprete de ‘El Príncipe’ acudió a ‘El Hormiguero’ donde no dudó en mostrar su felicidad y donde reveló qué proyectos tiene entre manos. En relación a su hijo Amín la actriz se deshizo en halagos hacia el pequeño Amín, fruto de su relación con el futbolista Achraf Hakimi.

Además, explicó que gracias a la maternidad ha descubierto una nueva versión de sí misma y que cada día quiere ser “mejor persona”. Yo le he dado la vida a mi hijo, pero él me la ha dado a mí. Yo soy otra por completo. He renacido, soy mucho más feliz. Me ha hecho ser mejor persona porque quiero que esté orgulloso de mí», se sinceró en el citado formato.

A través de las redes sociales, Hiba ha ido compartiendo la feliz etapa por la que está pasando. De hecho, con motivo del Día de la Madre, Abouk publicó una imagen de lo más especial junto al pequeño que ya tiene un año. “Gracias Amín por llegar a mi vida y mejorarla cada día. Feliz día a todas las madres, somos todas maravillosas”, escribió orgullosa. No cabe la menor duda de que la vida la intérprete ha dado un giro de 180 grados tras convertirse en madre. Además, está inmersa en varios proyectos con los que está muy ilusionada, por lo que se puede decir que está en una etapa tanto personal como profesional óptima.

A principios de año se confirmó la presencia de Hiba Abouk en la exitosa serie de ‘Madres’. Ficción donde dará vida a Raquel y en la que trabaja codo con codo junto a Belén Rueda, Aida Folch y Carmen Ruiz, entre otras actrices. Además, la intérprete se encuentra en plena campaña de una firma de zapatos.

Su espectacular cambio físico

Tras estar alejada del foco mediático durante un tiempo debido a la pandemia y a su baja por maternidad, Hiba Abouk ha reaparecido con un notable cambio físico. La primera vez que se dejó ver fue en la alfombra roja de los premios Goya 2021, ceremonia que estuvo en duda hasta el último momento, pero que finalmente pudo celebrarse siguiendo las restricciones marcadas por el coronavirus. En el tradicional evento, la actriz lució un espectacular vestido corto con cola en rosa pastel de Giambattista Valli. Fue en ese momento cuando se pudo ver que la recién mamá había perdido algo de peso. Algo que se confirmó con su presencia en el ‘El Hormiguero’, formato presentado por Pablo Motos. Para aquella ocasión, apostó por un dos piezas de crop top negro combinado con una minifalda. Conjunto que realzó su silueta y que le sentó como un guante.