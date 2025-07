Emma Watson, la actriz británica reconocida mundialmente por interpretar a Hermione Granger en la saga cinematográfica de Harry Potter, ha sido sancionada con la retirada de su carnet de conducir durante seis meses. Esta decisión, tomada el miércoles 16 de julio por un tribunal del noroeste de Londres, responde a una acumulación de infracciones por exceso de velocidad que ha tenido lugar durante los últimos dos años. La última de ellas, cometida el 31 de julio de 2024, fue la gota que colmó el vaso: Watson fue sorprendida conduciendo su Audi a 61 kilómetros por hora en una zona donde el límite era de 48 km/h, en Oxford, ciudad en la que actualmente cursa un doctorado en Filosofía.

La vista judicial, celebrada en el tribunal de High Wycombe, duró apenas cinco minutos. Emma Watson no acudió personalmente al juicio, pero su abogado declaró que la actriz «entiende completamente su posición y aceptará su castigo». Además de la suspensión del carnet, la intérprete deberá pagar una multa de 1.044 libras esterlinas (equivalentes a unos 1.205 euros), una suma simbólica para alguien cuya fortuna personal se estima en alrededor de 68 millones de euros, según The Times.

Emma Watson en Milán. (Foto: Gtres)

El sistema de puntos del Reino Unido es particularmente estricto: en lugar de restarse puntos como ocurre en otros países como España, allí se suman con cada infracción. Cuando un conductor alcanza los 12 puntos, automáticamente se le retira el permiso de conducir. En el caso de Watson, antes de esta última falta ya había acumulado nueve puntos, producto de tres infracciones anteriores por exceso de velocidad ocurridas el 26 de noviembre de 2023, el 29 de enero de 2024 y en octubre del mismo año. Con esta última infracción, se le sumaron tres puntos más, provocando la retirada temporal del carnet hasta enero de 2026.

La velocidad no ha sido el único problema de Emma Watson al volante. En febrero de 2024, el tabloide The Sun publicó imágenes en las que se veía a la actriz discutiendo con un conductor de grúa mientras intentaban remolcar su vehículo, un Audi azul, mal estacionado en una carretera del condado de Warwickshire. Según testigos, Watson habría bloqueado la entrada a un aparcamiento, ignorando un cartel de «no estacionar». El incidente provocó que el vehículo de otro ciudadano quedara atrapado durante más de tres horas, aunque la policía no consideró que se hubiera cometido un delito.

Emma Watson en Milán. (Foto: Gtres)

Curiosamente, Watson no ha sido la única actriz de Harry Potter en verse envuelta en problemas con las autoridades de tráfico ese mismo día. Zoë Wanamaker, quien interpretó a Madame Hooch, la instructora de vuelo en la saga, también fue sancionada con seis meses sin carnet de conducir por exceso de velocidad. La actriz, de 76 años, fue captada conduciendo su Volvo a 74 kilómetros por hora en una zona limitada a 64 km/h en Newbury, Berkshire. Al igual que Watson, acumulaba nueve puntos en su permiso y, con esta nueva infracción, alcanzó el límite legal. Wanamaker tampoco asistió a la vista y aceptó la multa impuesta sin solicitar trato especial.

La coincidencia entre ambas actrices ha despertado cierta ironía entre los seguidores de la saga. En la ficción, Madame Hooch enseñaba a Hermione a volar en escoba; en la realidad, ninguna de las dos parece haber interiorizado del todo las normas de conducción vial.