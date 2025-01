El suspenso viral de Marta Díaz: se queda sin carnet de conducir

Desde hace años, las redes sociales se han convertido en las plataformas idóneas para compartir contenido de todo tipo. Hay quienes se especializan en viajes, gastronomía o moda, entre otras opciones. En el caso de Marta Díaz, una de las influencers más seguidas, tanto en Instagram (más de tres millones de seguidores) como en TikTok (cerca de seis millones), apuesta por la naturalidad del momento que vive.

Si bien puede hablar, por ejemplo, de maquillaje o viajes, también enseña ante el objetivo de la cámara una pequeña parte de lo que es su vida más personal y otros retos que enfrenta en su día a día, como el de sacarse el carnet de conducir. Hace tan solo unas horas, la creadora de contenido ha publicado un vídeo, que como era de esperar, ya se ha hecho viral, reaccionando a la nota del teórico de conducir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marta Diaz (@martaa_diiaz)

Una reacción viral

«Estoy nerviosa», ha comenzado diciendo mientras sostenía una tablet. «¿Sabéis qué pasa? Que pase lo que pase, me lo creo. Me explico. Si, de repente, tengo un fallo, me lo creo, pero si tengo cinco, también», ha añadido. «Sé que si he suspendido, no ha sido por mucho. Yo he salido contenta del examen, la verdad, pero ya sabéis que estas dos últimas semanas, para qué me voy a engañar, no he hecho muchos tests. Ayer me leí un poco todo y ya está… Entonces, no sé», ha añadido.

Marta Díaz en los Premios Ídolo. (Foto: Gtres)

Antes de ver la calificación, Marta Díaz ha manifestado a sus seguidores que, pase lo que pase, iba a «estar bien». «Si suspendo, no pasa nada y si apruebo, ¡me caigo!», ha confesado. Después de unos segundos angustiosos al no cargar la página de la DGT, la influencer ha podido ver el resultado gracias al teléfono móvil de su hermano. «No me lo puedo creer… Cuatro fallos. Me pone, no apto. De locos», ha dicho. «Hubiese preferido suspender con 10 fallos antes que con cuatro. Bueno, pues nada, a la siguiente», ha finalizado.

Cabe destacar que, la fama de Marta Díaz ha ido in crescendo con el paso de los años. Tal es su éxito que dio el salto a la televisión para participar en El Desafío, espacio de Antena 3 que presenta Roberto Leal. Además, cuenta con su propio documental que lleva como título La vida de Marta Díaz, de Prime Video. Es, sin duda, su proyecto más personal y ambicioso hasta el momento, en el que la tiktoker muestra el día a día de su trabajo y descubre su lado más cercano, junto a su entorno familiar.

Una conocida relación

Al margen de su rol como influencer, Marta Díaz también expuso su historia de amor con Sergio Reguilón en la red. Se conocieron por amigos en común y su noviazgo comenzó en mayo de 2019, pero no fue hasta abril de 2020 cuando confirmaron su relación a través de un post en redes sociales.

Marta Díaz y Sergio Reguilón fueron paerja. (Foto: Gtres)

Sin embargo, a pesar de ser una de las parejas más idílicas para los usuarios del universo 2.0, su romance terminó en 2023. Fecha en la que comenzaron a hacer sus vidas por caminos separados. De hecho, actualmente, el jugador de fútbol mantiene una relación sentimental con Clara Ranz.