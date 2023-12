Malas noticias para Marta Díaz. La que es una de las influencers del momento ha sufrido un aparatoso accidente en Los Alpes mientras estaba esquiando con un grupo de ocho amigos, entre los que se encontraba también Laura Escanes. Ha sido la propia creadora de contenido la que ha compartido un post poco después del inesperado incidente que ha truncado sus planes.

«Lo que iba a ser un viaje increíble se ha convertido en una pesadilla, he tenido una caída muy fuerte, y me he roto el ligamento cruzado, muy probablemente necesite operación, no sabéis la impotencia y la tristeza que tengo ahora mismo, es que no la puedo explicar con palabras. Estoy realmente mal, mi año ha sido horrible, y psicológicamente muy doloroso, esto ya ha sido la gota que colma el vaso», ha comenzado diciendo, haciendo también balance de lo que han supuesto para ella estos doce meses en los que, aunque en el terreno profesional no le ha ido nada mal ha tenido que lidiar con su ruptura con el futbolista Sergio Reguillón.

La influencer ha continuado desahogándose en el universo 2.0 sobre este revés que ha sufrido a tan solo unas semanas de terminar el 2023. «Ya sabéis la ilusión y las ganas que tenía de este viaje, de distraerme, de no pensar, de pasármelo bien, pero ha sido todo lo contrario me voy de urgencia a España, con mucho dolor, y angustia, os iré informando, pero creo que ahora mismo necesito un poco de descanso de redes, os quiero mucho. Volveré prontito, lo antes que pueda», ha asegurado, confirmando así que regresa a España para tratar la lesión lo antes posible.

Al texto le han acompañado unas imágenes del momento de la caída, de cuando ha sido trasladada por los servicios sanitarios. Además, ha compartido un selfie completamente rota por la situación. Como era de esperar, en cuestión de minutos el post no ha tardado en llenarse de comentarios positivos hacia Marta Díaz. «¡Ánimo marta! De todo se sale», ha escrito Kiko Rivera. Por su parte, Marta Carriedo le ha mandado ánimo mientras Dulceida también ha querido apoyar a la joven: «Jo amor, mucho animo y a recuperarse pronto». Se suman a la lista de rostros conocidos que han apoyado a Marta; Teresa Andrés Gonzálvo, Anita Matamoros, Tamara Gorro, Paula Echevarría y Teressa Bass, entre otros.

Por ahora, Marta Díaz no ha vuelto a pronunciarse al respecto. Sin embargo, sí que en las horas previas hizo gala de su habitual cercanía y mostró a su ejército de fans cómo estaban siendo los preparativos de esta escapada a la nieve. Mostró a través de la pantalla los estilismos elegidos para la ocasión así como el momento aeropuerto. Ahora solo queda esperar que, la influencer se recupere lo antes posible.