Los Premios Princesa de Asturias no solo han dejado para el recuerdo un sinfín de anécdotas y dos bajas por gastroenteritis, sino también duras críticas en el universo 2.0. No es ningún secreto que, desde hace ya cuatro ediciones, la protagonista de esta fecha tan marcada en el calendario ha sido la princesa Leonor y, aunque su discurso ha sido muy aplaudido, los detractores de la Corona no opinan lo mismo.

A través de las redes sociales, la heredera al trono ha recibido numerosas críticas por sus palabras, entre las que afirmaba que “los jóvenes somos conscientes de que la situación actual no es fácil”. Un usuario de Twitter ha comentado que, con esta afirmación, la hija de Letizia y Felipe estaría siendo hipócrita, pues “ella estudia por 80.000 euros en el elitista Atlantic College de Gales, el instituto más caro del mundo”. Uno de los muchos comentarios de la polémica que ha contado con una invitada de lo más especial: Henar Ortiz.

No te pases, chaval:es una niña.

Además no puede elegir. Terrible e injusto, pero así es. Están expuestas desde bebés. Y ahora utilizadas. https://t.co/lSgW3i2HMU — Henar Ortiz Álvarez (@HenarOrtiz) October 29, 2022

La tía de Letizia, uno de los rostros reales más habituales y controvertidos de la red, ha salido en defensa de Leonor tras leer sus críticas. “No te pases, chaval: es una niña”, ha comenzado escribiendo. Sin embargo, en su intervención no ha podido evitar lanzar un dardo envenenado a la Casa Real: “Además, no puede elegir. Terrible e injusto, pero es así. Están expuestas desde bebés. Y ahora utilizadas”. Con esto, Henar Ortiz ha dejado clara su opinión, confesando que, para ella, el puesto de heredera le viene impuesto desde la cuna.

Pero no es la primera vez que la tía de la Reina utiliza las redes sociales para cargar contra la Corona y mostrarse abiertamente republicana y de izquierdas. La última vez que se vio envuelta en una polémica fue el pasado mes de mayo, coincidiendo con la visita de don Juan Carlos a España y la posterior reunión privada con su hijo, Felipe VI. En ese momento, Henar Ortiz compartió la noticia de un medio digital que decía: “Zarzuela despacha la visita del Rey Emérito sin un solo reproche y deja la puerta abierta a que resida en España”. A lo que ella añadió el hashtag #Vergüenza.

Este referéndum es un sueño que llevamos años persiguiendo. Los Borbones se han hecho ricos a nuestra costa. ¿No crees que ha llegado la hora de decir “basta”? ¡Firma y difunde la petición ahora! @publico_es https://t.co/VxxZlo3KHd — Henar Ortiz Álvarez (@HenarOrtiz) July 14, 2018

Y es que, en su cuenta de Twitter, la hermana de Jesús Ortiz siempre se ha mostrado muy crítica con la monarquía, dejando muy claro su apoyo a la celebración de un referéndum en el que la ciudadanía escoja su opción favorita para la Jefatura del Estado. Pero Henar no solo ha sido crítica con don Juan Carlos desde que saliera a la luz su corrupción, sino también con Felipe VI.

#Vergüenza Zarzuela despacha la visita del rey emérito sin un solo reproche y deja la puerta abierta a que resida en España https://t.co/maturjGEzY vía @eldiarioes — Henar Ortiz Álvarez (@HenarOrtiz) May 23, 2022

El 24 que diciembre, como ya marca la tradición, el Rey se puso frente a la cámara para pronunciar el discurso de Nochebuena y felicitar la Navidad a los españoles. Inmediatamente después de sus palabras, la hija de la periodista Menchu Álvarez compartió en su muro el titular de un digital nacional: “Felipe VI evita hablar del Rey Emérito y pide que las instituciones ‘sean ejemplo de integridad moral’”. Más tarde, volvió a compartir: “Silencios, omisiones y poca concreción en el discurso navideño del Rey”. Y es que, para Henar Ortiz, por encima de su familia política está la libertad de expresión.