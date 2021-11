Si hay un nombre que ha sonado con mucha fuerza en los últimos días, es el de Garbiñe Muguruza. La tenista puede presumir de tener una vida llena de éxitos tanto en lo profesional como en lo personal. Prueba de ello es su última victoria en la WTA Final, que se suma a los logros conseguidos en Roland Garros y Wimbledon y coloca a la hispanovenezolana inmediatamente en el centro de atención por su duro trabajo.

La ciudad de Guadalajara, en México, pudo presenciar la final del Masters femenino en la que Garbiñe Muguruza se alzaba como campeona frente a la estonia Anett Kontaveit. Un importantísimo torneo que la convirtió en la primera española en ganarlo, y que cómo no, contó con una celebración posterior. Primeramente, la joven festejó por todo lo alto junto a todo su equipo y con otra persona muy especial: su novio, el modelo Arthur Borges. Y es que aunque el alicantino siempre haya preferido permanecer en un segundo plano, la ocasión lo merecía y el joven no pudo evitar compartir las primeras imágenes junto a su pareja mientras disfrutaban de la victoria.

Este posado dejaba entrever que a Gabiñe no solo le va viento en popa en lo profesional, sino también en lo personal. Dónde quedó aquella época en 2017, en la que confesó a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya que “el tema de los novios ya lo había tirado” porque su calendario le impedía fijarse en algo más allá de lo profesional. Ahora la tenista ha dado una oportunidad al amor y parece que este sentimiento ha triunfado por completo de la mano de un misterioso hombre que parece haber cautivado a la deportista.

El afortunado es Arthur Borges, un alicantino director de Made To Mesure de Tom Ford en Norteamérica. Al igual que Muguruza, el joven es un apasionado del deporte, aunque también cuenta con otros hobbies como el de la fotografía. Es por ello que cuenta con un feed en Instagram completamente pulido, en el que en alguna que otra ocasión ha posado con cámaras para enseñar su gusto por la fotografía a sus más de 7.000 seguidores. No obstante, también le gusta posar y no solo estar detrás del foco, habiendo trabajado con firmas tan relevantes como Zegna, Hugo Boss o Armani.

Quizá este gusto por la fotografía es lo que ha llevado a Arthur Borges a ser la primera persona del entorno de Garbiñe en publicar una fotografía tras la última gran victoria de la española. Y es que pese a haber llevado a cabo una relación de lo más hermética, Borges no dudó en bajar a la pista para celebrar con su novia el momento y fotografiarlo dos instantáneas para la posteridad en las que derrochan amor. Una manera de oficializar el romance de lo más inesperada y que nos hace preguntarnos si ambos ya han tenido oportunidad de hacer planes de futuro. ¿Estará el mundo del tenis a punto de presenciar una boda?