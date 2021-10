Paula Badosa hace historia: 5 cosas para conocer a la tenista del momento

Paula Badosa ha pasado a formar parte de la historia del tenis español tras convertirse este fin de semana en la primera jugadora nacional en ganar en Indian Wells. Un torneo en el que hasta ahora, solo Conchita Martínez había conseguido alcanzar la final en 1992 y 1996 aunque en ambas ocasiones cayó frente a Monica Seles y Steffi Graff.

Esta victoria significa todo un hito no solo para la propia Badosa que, a los 23 años consigue su primer gran título y Masters 1000, que se suma al triunfo obtenido hace algunos meses en el Open de Serbia. Además, supone un gran hito para el tenis nacional.

Un triunfo que sabe aún mejor tras un partido de más de tres horas en las que Badosa tuvo que ganar a base de tie-breaks y en las que se esforzó al máximo. Desde las gradas, la tenista contó con el apoyo de su pareja, el cubano Juan Betancourt, que ha querido acompañarla en este importante momento y que, además, no ha dejado pasar la oportunidad de felicitarla públicamente por esta victoria: “»Enhorabuena P, ya sabes lo que pienso de ti, disfruta de tu triunfo, el segundo de muchos, te amo», ha escrito.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Paula Badosa (@paulabadosa)

Con esta victoria, la deportista se consolida junto a Garbiñe Muguruza como referencia del tenis femenino español y ha pasado del puesto 27 del ránking WTA al 13. A pesar de que Badosa no es una desconocida para el gran público, hay todavía varias cosas en torno a su figura de las que muchos no tienen constancia y que vamos a descubrir.

Aunque representa a España, Badosa nació en Nueva York el 15 de noviembre de 1997, por lo que tiene 23 años. Sus padres son españoles y residían en la Gran Manzana cuando nació Paula porque trabajaban allí como fotógrafos. Sin embargo, regresaron a España cuando ella tenía 7 años. Fue poco después, cuando ella empezó a jugar al tenis, con 8 años.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Paula Badosa (@paulabadosa)

Con apenas dos décadas de vida, Paula Badosa es toda una veterana del mundo del tenis. A los 16 ya formaba parte del equipo español de la Copa Federación, desde 2015 la patrocina LaLiga y en ese mismo año ganó Roland Garros Junior. Sin embargo, tanta presión le pasó factura y sufrió una depresión: “no tenía ganas de hacer nada, pierdes la ilusión y no disfrutaba nada cuando jugaba a tenis. Al revés. Sentía una presión y una obligación y unos miedos que me hacían no querer entrar en pista”. Ya en el año 2019, una vez superada la depresión, lo hizo público y explicó cómo había logrado salir adelante.

Aunque en su vida diaria es zurda, para el tenis es diestra. Al contrario que su ídolo, Rafa Nadal, que es diestro para todo menos para agarrar la raqueta. En una reciente entrevista al diario Marca explicaba por qué: “de pequeña jugaba con dos derechas. Cuando se me cansaba una mano, jugaba con la otra. Creo que llegó un día que tenía más fuerza y aguante con la derecha y por eso se quedó así. Lo demás lo hago todo con la mano izquierda. Es cierto que soy un caso raro”, relataba.

El 2021 ha sido, sin duda, su mejor año. Después de superar sus problemas de ansiedad, la joven ha vuelto al deporte. En mayo logró un importante triunfo en Belgrado y en Roland Garros ha conseguido llegar hasta cuartos de final. De la misma manera, en Wimbledon se quedó en octavos y ahora la victoria en Indian Wells.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Paula Badosa (@paulabadosa)

La tenista presume de mantener una estrecha amistad con Sara Sorribes: «Sara es como mi hermana. Nos conocemos desde los 10 años, hemos convivido y disfrutamos cada día de esta experiencia. Estamos preparadas para dar lo mejor de nosotras», comentó durante los JJOO de Tokio.