La reina Letizia recupera el color aguamarina de la mano de Hugo Boss

Los reyes Felipe y Letizia están teniendo una de sus semanas más ajetreadas. La noche de este martes presidían juntos los Premios Internacionales de Periodismo de ABC: Premio “Mariano de Cavia”, “Luca de Tena” y “Mingote”, una cita en la que la Reina sorprendió gracias a su impoluto estilismo. Un vestido de estilo blazer de la firma Lola Li que estrenó en el Teatro Real en 2019 y que se creo en color blanco específicamente para ella. Poco más de 12 horas después, Felipe VI y su esposa han vuelto a ponerse ante los focos para entregar las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas artes 2018 y 2019.

Para este miércoles, doña Letizia ha apostado por un look en color, concretamente en azul aguamarina. Un vestido de corte recto con falda lápiz, cinturón y un original corte a la altura de las pantorrillas. Un diseño firmado por Hugo Boss, de una gran elegancia minimalista, que ya ha lucido en varias ocasiones. Lo estrenó durante el viaje oficial que realizaron a Argentina en 2019, en el que se convirtieron en noticia dado que la escalera del avión no encajaba y tuvieron que esperar cerca de una hora hasta poder pisar el suelo del país americano. Unos meses después, en junio, volvió a lucirlo durante una reunión de la Fundación Princesa de Asturias. En esta ocasión, ha conjugado el traje con unos salones de Prada a los que ha realizado una pequeña modificación al añadirles una plataforma en la suela delantera.

En lo que respecta a complementos, doña Letizia ha lucido su inseparable anillo de Karen Hallam, que ya se ha convertido en un must en todos sus looks. Además, unos aros de oro de la firma Coolook, que se ha convertido en una de sus favoritas. Concretamente unos pertenecientes a la colección My Coolook, que permite personalizar las piezas, en este caso añadiéndoles unos colgantes de aventurina verde, a juego con el vestido. Además, ha vuelto a dejar a la vista sus canas, que ha optado por no cubrirse.

Una vez más, la cita ha estado marcada por las medidas de seguridad, lo que no ha evitado que haya sido emotiva, ya que al condensar dos ediciones han sido muchos los rostros conocidos a los que se han homenajeados. Entre ellos, Camilo Sesto (a título póstumo), Patty Smith, Rossy de Palma, Chema Madoz o Pepe Habichuela, entre otros. Estos premios sirven para reconocer a las entidades y personalices que han destacado en diferentes campos de la creación artística, ya sea gracias a sus servicios o al fomento de ámbitos tan variados como el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.

La semana de trabajo para doña Letizia no termina este miércoles, pues mañana la Reina acudirá a un acto con motivo de la festividad de San Juan Bautista, patrón de la Policía Municipal de Madrid, y el viernes en una reunión con el patronato de la Residencia de Estudiantes.