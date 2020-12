La covid-19 está marcando los ritmos de las navidades más atípicas que hemos vivido nunca. Restricciones, mascarillas y toques de queda. En eso se resumén estas fechas tan especiales. Medidas necesarias para poder frenar el virus que se ha cobrado y sigue cobrando la vida de miles de personas en todo el mundo. Ajustándose a estas normas hemos podido ver cómo Francisco Rivera y su mujer, Lourdes Montes se vestían de gala para pasar la Nochebuena en familia.

Sevilla, su lugar de residencia ha sido el lugar donde han pasado la noche del jueves rodeados de los más allegados. Hace unos días, la diseñadora ya anunció que estas navidades iban a ser diferentes y que la familia iba a dividirse. «Es una pena, pero hay que ser positivos, pero hay que adaptarse de la mejor manera posible», aseguró durante la presentación de su nuevo proyecto empresarial de Mi abril del que también han formado parte Miguel Palacio y Alejandra Conde -hija de Mario Conde.

Elegantes y relajados, el matrimonio llegaba junto a sus dos hijos, Carmen y Francisco Rivera Montes. La fundadora de Mi abril hizo gala de su buen gusto por la moda y optó por un look navideño donde los brillos estuvieron presentes. Para la gran ocasión, Lourdes se decantó por un pantalón palazzo de corte tobillero y acampanado en color negro que combinó con una glamurosa chaqueta metalizada en tonos verdes, dorados y negros y una bufada de pelo marrón. Tampoco faltó, la mascarilla, también en color negra. En cuanto al calzado, la mujer de Francisco Rivera optó por unos salones de tacón negros.

Por su parte, Francisco Rivera lució un pantalón de traje gris con cinturón negro, camisa blanca y corbata azul celeste. El torero también llevó una mascarilla negra que hacía juego con el abrigo de paño azul marino con el que conjuntó su outfit navideño. Una noche atípica, pero especial, tal y como dijo Lourdes Montes en aquella presentación: «Al no poder juntarnos siempre podemos llamarnos por teléfono, hay personas que no pueden hacerlo porque no tienen a sus familiares».

También dijo que al menos este año no se juntarían con Kiko Rivera e Irene Rosales, pese a que han retomado la relación, la mujer del DJ está viviendo sus navidades más difíciles al perder a sus padres en el mismo año. El ‘Deluxe’ de hace tres meses que hizo Kiko Rivera para contar sus problemas de depresión fueron el detonante de una guerra entre él e Isabel Pantoja, al no recibir el apoyo de la tonadillera. Más tarde venía su entrevista más dura y polémica, ‘Cantora: la herencia envenenada’, emitida en Telecinco y donde salió a la luz que los enseres de Paquirri aún seguían en Cantora.

Brutal hallazgo del que tanto Francisco y Cayetano Rivera tuvieron conocimiento porque su hermano Kiko levantó el teléfono y se lo contó. Desde hace unas semanas, los toreros, a través de sus abogados reclaman que la artista les devuelva los trastos del torero que les pertenecen, ya que por el momento no se ha llevado a cabo. Antes de subir a cenar, los reporteros que aguardaban la llegada de Francisco Rivera y Lourdes Montes le preguntaron al diestro sobre este asunto. Sin embargo, amablemente felicitó la Navidad, posó para unas fotografías, pero guardó el más absoluto silencio, el mismo que lleva guardando Isabel Pantoja, que sigue atrincherada en Cantora junto a su madre, doña Ana y su hermano, Agustín. Ahora solo queda esperar, los próximos movimientos para ver su finalmente se lleva a cabo la entrega de las pertenencias del torero de Barbate a sus dos hijos, Francisco y Cayetano Rivera.