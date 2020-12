La Navidad es una época entrañable de fraternidad, de amor y de reunirse con los seres queridos, pero puede convertirse en un arma de doble filo según qué circunstancias. Mila Ximénez se prepara para afrontar unas semanas un tanto complicadas. No podrá viajar a Sevilla para estar con su familia ya que tiene una serie de pruebas médicas en los próximos días relativas al tratamiento que está recibiendo para exterminar el cáncer que padece.

Una situación que le pone tremendamente triste y que sus compañeros de Telecinco tratan de evitar. En la búsqueda por darla calor fue invitada al plató de ‘Socialité’ este pasado lunes por la noche. María Patiño y su equipo llevan unas semanas estrenando nueva franja horaria y esta vez han contado con la ex de Manolo Santana. Querían demostrarle que no está sola, aunque Mila reconoce que «es una sensación más íntima que real».

«He aprendido a quererte y a respetarte», la ha dicho el hijo de Isabel Pantoja ❤️ #Socialité401 https://t.co/sNBheqGA40 — SOCIALITÉ (@socialitet5) December 14, 2020

En pro de este arropo, el programa le tenía preparada una bonita sorpresa, una videollamada de Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja -archienemiga de Ximénez- le ha dedicado un bonito mensaje a la periodista: «Mila, te mando un abrazo muy fuerte en este año, que está siendo tan duro para todos. He podido conocerte y he aprendido a quererte y a respetarte y eso es una maravilla. Te quiero y espero que pronto podamos tomarnos algo».

Con la emoción a flor de piel y tratando de aguantar las lágrimas, Mila Ximénez le contestó con sinceridad: «Yo también te quiero mucho y te agradezco que me hayas mandado este mensaje porque sé que tú también te puedes ver perjudicado». Inmediatamente después, Mila se dirigió a la cámara para hablarle directamente a Isabel Pantoja: «Yo de ti no me lo perdería. Perderse a Kiko es como escupir al cielo. En el fondo eres una gran perdedora. Cada vez que la vida te da un arañazo te escondes en ese sórdido mundo que es Cantora. Sal, habla con tu hijo, dale el dinero que le debes, tómate un gintonic y disfruta de lo que tienes. Cantora no es tu casa, es tu tumba», dijo con contundencia.

Mila Ximénez, derrumbada

Durante la entrevista con María Patiño se vio a una Mila muy tocada emocionalmente, hablando de la importancia de aceptar su enfermedad:

«He pasado un tiempo donde he petado, donde la cabeza me ha dicho si todo esto merece la pena. Hace un tiempo me preguntaron si he aceptado la enfermedad, dije que el tratamiento sí y la enfermedad no. Ahora acepto la enfermedad pero el tratamiento no. Ahora entiendo que soy otra persona».

Reconoce la colaboradora de Sálvame que echa en falta disfrutar de otros aspectos de la vida y no que su única preocupación sea el cáncer: «Ahora va todo de la enfermedad, pero tengo que remontar y hacer una vida normal, que no la estoy haciendo. Tengo muchos miedos, a salir sola, a hacer la compra, pero tengo que cambiar. Esto que me ha pasado es una gran putada. Ya tenía edad de descansar y disfrutar, y que en este momento tenga este parón me ha parecido una jugarreta del destino muy cabrona. Estoy muy cabreada con esto. Lo único que espero es ganarle la batalla sacándole fuerzas de donde no la tengo».

Por último, Mila dejó un titular muy de su estilo y tremendamente impactante: «Me da muchas vueltas la cabeza. Prefiero calidad de vida, esto que voy a decir es una barbaridad, pero prefiero una vida más corta pero más vida». Tan triste como cierto. ¡Animo, Mila!