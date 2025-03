Las firmes palabras de Joana Sanz tras el caso de Dani Alves: "Me insultaron, me amenazaron"

Cuando estalló el caso de Dani Alves, Joana Sanz fue señalada. No fueron pocos los que analizaron el comportamiento de la modelo y lo cierto es que tuvo gestos que generaron bastante polémica. En un primer momento dijeron que iba a separarse, pero después hubo un giro de 180 grados y la modelo permaneció al lado del futbolista. Ahora, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya absuelto a Alves, Joana ha emitido un comunicado.

La influencer ha sido clara: «Me señalaron, me insultaron, me amenazaron y me persiguieron durante dos años. Como si la que estuviera en el banquillo de los acusados fuera yo». Ha escrito estas firmes palabras en su cuenta de Instagram, dando a entender que ella también ha sufrido durante todo el proceso. El brasileño ha dado cuatro versiones diferentes de los hechos que tuvieron lugar en la discoteca Sutton de Barcelona, por eso hay mucha gente que no entiende la última decisión de las autoridades.

Joana Sanz en Madrid. (Foto: Gtres)

No obstante, Joana Sanz ha aprovechado para mostrar sus sentimientos y no se ha dejado nada en el tintero. «A pesar de tanto daño sigo en pie, sin faltarme trabajo como tantos deseaban que sucediera, fiel a mis creencias y defendiendo lo que pienso sin ser intoxicada por los demás». La modelo fue acusada de estar motivada por intereses económicos. Se llegó a decir que no quería separarse para no perder su nivel de vida, pero ella aseguró que tenía sus propios ingresos y que no necesitaba a nadie para salir adelante.

Joana, antes de saltar el escándalo de Alves, era una profesional reconocida y trabajaba para marcas importantes, siendo embajadora de firmas de lujo y desfilando para los mejores diseñadores. La cuestión es que su apoyo al deportista manchó su imagen, pero eso ha estado un tiempo en el banquillo. Pero ella ha aprendido una lección: hay que seguir caminando.

Joana Sanz: «Dejen de descargar su odio»

Joana Sanz tras salir del juzgado. (Foto: Gtres)

La pareja de Dani Alves anunció su retirada del mundo de la moda, pues se sintió sobrepasada y estaba atravesando una situación realmente compleja. «Estos dos últimos años me he visto obligada a trabajar con una gran sonrisa y tragándome las lágrimas, de tanto dolor que tenía dentro», expresó. Ahora ha cambiado de estrategia y en lugar de desaparecer ha roto su silencio para poner las cartas encima de la mesa: «Les invito a que dejen de descargar su odio en personas que no conocen de nada, que se documenten y eduquen, no se vayan a tener que morder la lengua que a veces envenena».

Las novedades sobre el caso de Dani Alves plantean un panorama completamente inesperado. La modelo afronta el futuro con otra perspectiva y parece haber dejado atrás su antigua hoja de ruta.