Hace justo un mes, Rocío Crusset -la hija de Mariló Montero y Carlos Herrera- presentó en televisión a su nuevo novio, Charlie Schein. La modelo, que hace unos meses puso fin a su historia de amor con el italiano Maggio Cipriani -tal y como desveló LOOK en exclusiva-, ha desvelado en su última aparición ante los medios cuándo traerá a su pareja de nuevo a España.

Rocío Crusset pone fecha a la presentación de Charlie

Si por algo se caracteriza Rocío es por su discreción a la hora de hablar sobre su vida privada. De hecho, durante su relación con Maggio Cipriani a penas dio declaraciones públicas sobre su idilio.

Sin embargo, con el joven americano ha sucedido todo lo contrario. No solo le ha puesto en la palestra mediática al invitarle a un programa de prime time -la final de MasterChef en la que Mariló Montero fue ganadora-, sino que ha hablado sobre sus planes juntos y ha desvelado la fecha en la que presentará a su novio en sociedad.

Charlie y Rocío, muy cómplices en la final de ‘MasterChef Celebrity’. (Foto: TVE)

En un evento en el que su padre, Carlos Herrera, ha recogido un reconocimiento por su carrera en los medios, la joven ha hecho esta aparición en solitario, ya que ha explicado que su pareja pasará la Navidad al otro lado del charco: «Se ha tenido que quedar en Nueva York porque él con su familia también celebra la Navidad y ha decidido quedarse allí y yo venirme aquí con la mía».

Han sido entonces cuando Crusset ha puesto fecha al próximo viaje de Charlie a España -un evento muy popular no solo en España, sino en Sevilla, su tierra: «A lo mejor para Semana Santa, a lo mejor me lo traigo».

La retirada de Carlos Herrera

Carlos Herrera en ‘Herrera en COPE’. (Foto: COPE)

Recién llegada de Nueva York -donde vive desde hace años-, la única hija de Mariló Montero y Carlos Herrera, ha aparecido en los Premios Andalucía de Periodismo 2025, que galardonaban a su progenitor, el cual aún no se plantea la jubilación: «Ya son muchos años de una larga carrera periodística y una sólida carrera periodística y siempre que tenga este honor, yo siempre estaré aquí para apoyarle. De momento ahí está, sigue todas las mañanas, no sé que plan tiene, porque es un poco cambiante yo creo en cuanto a lo que quiere hacer. Mi padre es una persona muy apasionada del periodismo y de la comunicación y el día que llegue, ahí estaremos también para apoyarle».

La llegada de su primer sobrino

Blanca Llandres y Alberto Herrera tras su boda. (Fotos: Redes Sociales)

El 2026 será, sin lugar a dudas, un año muy especial para la familia Herrera Montero, pues en tan solo tres meses llegará al mundo Marcos, el primer hijo en común de Alberto Herrera y Blanca Llandres. «Tengo unas ganas… estamos muy ilusionados con esta nueva personita que nos va a acompañar», ha añadido Rocío, que ha desvelado cómo se encuentra su cuñada en esta recta final de embarazo: «Muy bien, está muy bien. La verdad que en el primer trimestre la pobre mía sí que sufrió un poquito más, por las náuseas y lo típico del embarazo, pero ya está muy bien, están muy contentos, preparando todo para la llegada del bebé y con muchísimas ganas».