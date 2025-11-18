Rocío Crusset ha encontrado de nuevo el amor meses después de que LOOK adelantara en primicia su ruptura con el empresario italiano Maggio Cipriani. La modelo ha decidido dar un paso más con su nuevo novio y, no solo lo ha presentado en su casa, sino que ha querido que Charlie Schein le acompañe a la final de MasterChef Celebrity -donde su madre, Mariló Montero, ha sido ganadora-.

Si por algo se caracteriza la hija de Mariló y Carlos Herrera es por su discreción a la hora de hablar sobre su vida privada, sin embargo, parece que Charlie está más que integrado en su círculo y en su familia. Además de que se presentase en la pequeña pantalla como «el yerno de Mariló», el pasado mes de octubre acudió a la boda de su cuñado, Alberto Herrera.

Charlie Schein estuvo muy pendiente de Rocío durante la boda de Alberto Herrera. (Fotos: Gtres/ Redes Sociales)

Aunque Charlie pasó desapercibido -ya que nadie conocía entonces su vínculo sentimental con la modelo-, las cámaras de GTRES sí que pudieron captar que estuvo al lado de Rocío durante toda la ceremonia: desde la entrada a la iglesia de Sanlúcar de Barrameda hasta en el interior del templo, donde compartió banco con su familia política.

Así es Charlie Schein, el nuevo novio de Rocío Crusset

La modelo española, que desde hace años reside en Nueva York, ha encontrado el amor en este misterioso chico de nacionalidad americana, que en el programa de cocina ha demostrado que sabe el idioma de Rocío a la perfección.

De hecho, en un momento dado de la final -y entre fogones-, ha desvelado que lo que más desea «es que su novia aprenda a cocinar». Por su parte, Mariló ha añadido que deberían aprender ambos y ha contado sobre su yerno que «es muy divertido». «Me ha hecho mucha ilusión que Alberto, Rocío, Blanca y Charlie están aquí acompañándome porque son poco dados a estar en los medios de comunicación fuera de donde ellos trabajan. Es muy bonito que estén al lado de su madre, es muy bonito. Ellos son lo más importante de mi vida. Alberto y Rocío. Rocío y Alberto», añadió.

Charlie y Rocío, muy cómplices en la final de ‘MasterChef Celebrity’. (Foto: TVE)

Aunque es la primera vez que Charlie aparece en los medios junto a su familia política, lo cierto es que la boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres ya dio pistas de su idilio con Crusset. Fue la propia Mariló la que, a través de sus redes sociales, compartió la primera imagen del americano junto a su familia horas previas al enlace de su hijo. Una instantánea que da cuenta que Schein está más que integrado en el clan.

Charlie Schein en fiestas privadas de la ‘jet set’ en Nueva York. (Fotos: Gtres)

En cuanto a la vida personal del nuevo yerno de Mariló y Carlo, se conoce que el joven se codea con rostros conocidos -y con gran poder- de Estados Unidos, pues ha asistido a fiestas privadas de celebrities -como una que organizó Mick Rock en el Hotel W de Nueva York- o a eventos relacionados con el mundo de la moda.