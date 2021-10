La última tentación | Fani, en el punto de mira tras su desliz con Julián

En el último programa de La última tentación, Fani se convirtió en una de las grandes protagonistas. La participante celebraba su fiesta de cumpleaños en Villa Playa y Julián, estuvo en todo momento muy pendiente de ella, hasta el punto de que le dedicó un baile y le regaló un ramo de flores. Tal fue su acercamiento que ambos acabaron en la piscina y se besaron. Un desliz del que Fani ha tenido que dar explicaciones en el debate.

La madrileña ha declarado que está muy arrepentida de lo que hizo y que en ningún caso quiere volver a hacer daño a Christofer, por lo que ha decidido pedir una hoguera de confrontación para poder contarle personalmente lo que ocurrió con su compañero y asegurarle que fue un error y que no siente nada por Julián.

View this post on Instagram Una publicación compartida de La Última Tentación. 👩‍❤️‍👨 (@laultimatentacion_es)

Entre las 24 horas que pasaron entre el beso con Julián y su reencuentro con su pareja, Fani se ha mostrado nerviosa y no ha parado de darle vueltas al tema, incluso ha llegado a comentar que, si esto mismo le hubiera pasado a Christofer, ella le perdonaría. Unas palabras que la han llevado a recordar una historia pasada del pasado de la pareja: “él me ha puesto los cuernos, yo le he perdonado. Me puso los cuernos durante seis meses con una chica. Viviendo conmigo y se estaba liando con otra”, reveló Fani.

La madrileña no ha dejado de insistir en que ha sido un error y que en ningún caso se siente atraída por Julián. Aunque Marta Peñate le preguntó si estaba realmente enamorada de Christofer, Fani no respondió de manera directa, pero sí que dijo que no quería que la viera en el agua con otro chico porque no quiere hacerle más daño.

Por su parte, Julián también está triste por ver a Fani tan afectada. El participante se siente culpable, aunque Marta y Marina le han intentado convencer de que no era su culpa. “Todo lo que veo de ella me gusta. Me ha besado y le he seguido el rollo porque me apetecía”, le contaba el cantante.

La hoguera de confrontación

A pesar de que en un primer momento se pensaba que Christofer no iba acudir a la hoguera, finalmente sí que lo hizo e incluso saludó a su novia con un abrazo. Fani le dijo que le sorprendía mucho que hubiera venido, a lo que su novio respondió: “¿es que has hecho algo?”. Aunque Fani no respondió directamente, él comentó que había habido cosas que no le habían gustado nada, como los comentarios en los que bromeaba que se iba a acabar liando con Julián.

Fani responde a los colaboradores

La madrileña ha participado en el debate, donde ha tenido que hacer frente a las preguntas de los colaboradores sobre su desliz con Julián y la situación con Christofer.

“Me gustaría saber qué siente en ese momento en el que besas a Julián. ¿Qué ocurre en ese momento en tu cabeza?”, le ha preguntado Sandra Barneda. “En ese momento en lo que pienso es en Christofer, la cagada que he hecho, en que me he portado fatal, me he dejado llevar. Estaba de fiesta, estaba jugando, estaba haciendo lo que me diera la gana sin pensar en las consecuencias”, ha explicado la participante. “Yo me di cuenta de la cagada que había hecho», ha sentenciado. Una respuesta que ha chocado a Nagore, que le ha preguntado si antes no sabía que era un error: “no, porque no me había besado con él”, ha dicho.