Fabiola Martínez se distancia definitivamente de Bertín Osborne: "No tengo que saber lo que hace"

Fue a principios de 2021 cuando una sorprendente e inesperada separación acaparó gran parte de los titulares de la crónica social de nuestro país. Se trataba de Bertín Osborne y Fabiola Martínez, quienes decidieron poner punto final a su matrimonio después de casi dos décadas juntos y dos hijos en común. Han pasado cuatro años desde entonces y, a pesar de que han demostrado que mantienen una buena relación, lo cierto es que cada vez que acuden a un acto público, suelen ser preguntados por el otro, algo que a Fabiola parece empezar a molestarle.

Así lo ha manifestado la venezolana durante la multitudinaria fiesta del quinto aniversario de la revista Fearless. Los reporteros quisieron preguntarle sobre lo que opinaba acerca de las últimas declaraciones del presentador en las que decía que conocer a su hijo pequeño estaba cada vez más cerca. Una cuestión que hizo estallar a Fabiola: «Si dice porque dice. Y si no dice, porque no dice […] ¿Tú sabes cuánto trabajo yo para tener mi propio camino? Mucho. Pero mucho. No entiendo que me preguntéis porque yo no tengo nada que ver. Es como si yo te pregunto por mi vecina. ¿Tú qué me dirías?», sentenciaba.

Fabiola Martínez en el quinto aniversario de la revista Fearless. (Foto: Gtres)

Añadía que Bertín tan solo era el padre de su hijo y que estaba completamente desvinculada de lo que él hiciera: «Lo que él hace o deja de hacer, yo no tengo porque saberlo», concluía. En cuanto a cómo había vivido San Valentín, Fabiola señalaba que lo había pasado «como otro día más». Unas declaraciones que dejan entrever que su corazón continúa soltero.

La actual relación de Fabiola Martínez y Bertín Osborne

Estas declaraciones han surgido tan solo unos días después de que Fabiola promocionara su libro Cuando el silencio no es una opción. Lo que nunca conté en el plató de TardeAR. Durante el programa, además de hablar del contenido de su obra, también recordó los abusos sexuales que sufrió en su infancia y cómo estos condicionaron sus relaciones sentimentales, incluida la que mantuvo con Bertín Osborne. Por otro lado, también confesó cómo terminó su matrimonio con el cantante y el tipo de contacto que mantienen en la actualidad.

Fabiola Martínez en ‘TardeAR’. (Foto: Mediaset)

«Fueron muchas cosas, discusiones… Yo tengo mucho carácter […] En lo que a mí me corresponde, yo quise ser alguien que no me correspondía. Una señora, ama de casa… pero estaba renunciando a otras cosas. No me terminaba de sentir yo», explicaba. En cuanto al tipo de relación que tienen a día de hoy, señalaba lo siguiente: «No te digo que somos súper amigos, pero tenemos una relación de respeto, muy bonita, por todo lo que hemos vivido, por nuestros hijos. […] Ellos tienen una maravillosa relación con su padre», decía.